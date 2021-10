UNIFOR demande à Québec d’intervenir pour l’usine Résolu de Baie-Comeau

Selon le président québécois d’Unifor, Renaud Gagné, l’entreprise ne semble pas intéressée à préserver ses installations.

Laisser la papeterie sans chauffage contribuerait à la dégradation de l’établissement, selon le président. De cette manière, le coût des réparations qui en découleraient serait plus élevé que de continuer à chauffer le bâtiment. C’est pour ça qu’on interpelle le premier ministre qui doit s'assurer, comme à Thurso, de protéger les installations

Reconstruire une usine ou réparer celle-là, ça peut coûter des centaines de millions. Une citation de :Renaud Gagné, président québécois d’Unifor

Le directeur québécois d'UNIFOR, Renaud Gagné. (archives) Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

M. Gagné demande ainsi au gouvernement québécois d’intervenir face à l’entreprise. Il aimerait que le gouvernement force la main à PFRProduits forestiers Résolu pour chauffer ses installations.

L’usine de Baie-Comeau, c’est un peu le poumon de la Côte-Nord. Une citation de :Renaud Gagné, président québécois d’Unifor

Le président québécois d'Unifor estime que le gouvernement et l’entreprise ont jusqu’à la mi-novembre pour prendre une décision. Après cette période, les risques de gel et de bris de matériaux sont plus élevés.

Un peu plus tôt cette semaine, le comité de relance de la papetière de Baie-Comeau avait aussi dénoncé la situation. De son côté, PFRProduits forestiers Résolu affirme que ne pas chauffer l'usine baie-comoise n'empêche pas sa relance.