Jane Campion reçoit le Prix Lumière : « Le cinéma, c’est ma vie »

Se rendre dans cette ville du centre-est de la France, c'est comme aller à Bethléem; là où les films ont été créés par les frères Lumière, ils avaient sans doute des épouses et des assistantes et je les salue , a-t-elle lancé après avoir reçu le prix que ses promoteurs aiment à comparer au Nobel du cinéma .

Après plusieurs années de silence, la cinéaste âgée de 67 ans a présenté cette année son septième long métrage, The Power of the Dog, produit par Netflix et couronné à Venise par le prix de la meilleure réalisation.

The Power of the Dog est une adaptation du roman éponyme de l'écrivain américain Thomas Savage. Benedict Cumberbatch et Kirsten Dunst y brisent les codes du western viril.

Le festival qui s'est ouvert samedi dernier et qui se termine dimanche a permis aux cinéphiles de voir ou revoir ses six autres long métrages, dont La Leçon de Piano, qui lui avait valu en 1993 la Palme d'Or à Cannes, puis l'Oscar du meilleur scénario.

Jane Campion participe à la recréation d'un film des frères Lumière, dans le cadre du festival, samedi. Photo : Getty Images / Pascal Le Segretain

La 13e édition propose au total près de 170 films et documentaires, beaucoup de grands classiques en version restaurée mais aussi quelques avant-premières, avec une série de rencontres avec des têtes d'affiche du cinéma contemporain comme l'Italien Paolo Sorrentino (La grande bellezza).

Présente à la cérémonie vendredi, la légendaire Nan Goldin, 68 ans, a inauguré cette semaine une exposition de ses photographies de plateau de Variety (1983). Dans ce film signé par son amie Bette Gordon, elle interprète ce qu'elle était à l'époque, une serveuse désabusée dans un bar de Manhattan, quand New York était un petit monde où l'on pouvait rencontrer des gens et pas un marché .

Par le passé, le Prix Lumière a consacré Francis Ford Coppola, Jane Fonda, Wong Kar-wai, Catherine Deneuve, Martin Scorsese, Pedro Almodóvar, Quentin Tarantino, Ken Loach, Gérard Depardieu, Milos Forman, Clint Eastwood et, l'an dernier, les frères Dardenne.

Nan Goldin Photo : Getty Images / Pascal Le Segretain

Selon les organisateurs, célébrer Jane Campion était l'une des dernières volontés de Bertrand Tavernier , une figure du cinéma français qui présida l'Institut Lumière de sa création en 1982 jusqu'à sa mort, en mars dernier. Il est désormais remplacé par l'actrice Irène Jacob à la présidence du festival.