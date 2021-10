De longues files d’attente à Moncton pour les tests de dépistage rapide

Avec ses 372 cas de COVID-19 sur les 1064 actifs dans la province, la région de Moncton est une des zones les plus touchées par le virus dans la province.

Samedi matin, la GRCGendarmerie royale du Canada du Nouveau-Brunswick a fait une publication sur son compte Twitter pour aviser le public que la circulation était très dense sur le chemin Mountain.

En raison de l’augmentation de la circulation dans le stationnement du Magic Mountain, la circulation est bloquée le long du chemin Mountain à partir du Home Hardware ainsi que sur le boulevard Wheeler sur l’autoroute 2 à la sortie 450 , a déclaré la GRC du Nouveau-Brunswick.

Une distribution des trousses de dépistage de la COVID-19, samedi matin, dans le stationnement du Magic Mountain. Photo : Radio-Canada / Sarah Déry

Les trousses étaient distribuées dans le stationnement de Magic Mountain, au 150 chemin Magic Mountain.

Distribution des trousses

Peu avant 11 h, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a annoncé qu’il fermait le site de ramassage à 11 h 30 en raison d’une trop grande demande et des lignes d'attente plus longues que prévu.

Le personnel sur place apprécie votre patience , peut-on lire dans la note communiquée par la santé publique aux médias.

Une distribution des trousses de dépistage de la COVID-19, samedi matin, dans le stationnement de l'hôtel de ville de Grand-Sault. Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

En plus de Moncton, les trousses de dépistage rapide étaient distribuées ce samedi à Perth-Andover et à Grand-Sault, soit des régions où la COVID-19 se propage plus rapidement.

En raison de la forte demande, le site de ramassage des tests rapides de COVID-19 à Grand Sault fermera aujourd’hui à 13 h , a indiqué le gouvernement du Nouveau-Brunswick, vers midi.

Ces trousses de dépistage gratuites sont offertes à ceux qui ne présentent pas de symptômes de la COVID-19 et qui n’ont pas été en contact avec une personne malade.

Où aller chercher une trousse de dépistage?

Dès le lundi 18 octobre, les trousses seront offertes dans toutes les autres régions. On pourra se les procurer gratuitement aux endroits suivants :

Centre de santé du Grand Moncton – 150 avenue Edmonton, à Moncton (du lundi au jeudi de 15 h à 21 h; le vendredi de 13 h à 17 h; le samedi de 9 h à midi)

Clinique de santé de Cocagne – 4813 route 134, à Cocagne (du lundi au jeudi de 8 h à 10 h et de 14 h à 16 h; le vendredi de 8 h à midi)

380 avenue MacNaughton , à Moncton (du lundi au vendredi de 10 h à 18 h)

, à Moncton (du lundi au vendredi de 10 h à 18 h) Hôpital régional d’Edmundston (du lundi au vendredi de 14 h à 16 h)

Clinique médicale du Haut-Madawaska – 809 rue Principale, à Clair (mardi, mercredi et jeudi de 13 h à 15 h 30)

Hôpital général de Grand-Sault (du lundi au vendredi de 8 h à 16 h)

Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-Quentin (à chaque jour, de 14 h à 17 h)

Clinique médicale E. L. Murray – 3 rue Stanley, à Campbellton (du lundi au vendredi de 14 h à 16 h)

– 3 rue Stanley, à Campbellton (du lundi au vendredi de 14 h à 16 h) Centre de santé communautaire St. Joseph – 280 rue Victoria, à Dalhousie (du lundi au vendredi de midi à 15 h)

– 280 rue Victoria, à (du lundi au vendredi de midi à 15 h) Centre médical régional de Shediac – 419 rue Main , à Shediac (du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30)

, à Shediac (du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30) Centre de santé de Jacquet River – 41 rue Mack, à Belledune (du lundi au vendredi de 13 h à 15 h 30)

– 41 rue Mack, à Belledune (du lundi au vendredi de 13 h à 15 h 30) Hôpital régional Chaleur – 1750 boulevard Sunset, à Bathurst (du lundi au samedi de 12 h 30 à 13 h 30)

Hôpital l’Enfant-Jésus RHSJ† – 1 boulevard Saint-Pierre Ouest, à Caraquet (du lundi au vendredi de 13 h à 16 h)

Hôpital de Tracadie – 400 rue des Hospitalières, à Tracadie (chaque jour de 13 h à 15 h)

Hôpital et Centre de santé communautaire de Lamèque (du lundi au vendredi de midi à 15 h)

Centre de santé de Paquetville – 1096 rue du Parc, à Paquetville (lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 h à 16 h; mercredi de 13 h à 16 h)

Centre de santé communautaire de Saint-Isidore – 39731-1 boulevard des Fondateurs, à Saint-Isidore (du lundi au vendredi de 12 h 30 à 15 h)

Église St. James the Less – 1760 chemin Rothesay , à Rothesay (du lundi au vendredi de 10 h à 18 h)

– 1760 chemin , à (du lundi au vendredi de 10 h à 18 h) Terrain d’exposition – 361 rue Smythe , à Fredericton (du lundi au vendredi de 10 h à 18 h)

, à Fredericton (du lundi au vendredi de 10 h à 18 h) 365 rue Wellington, à Miramichi (du lundi au vendredi de 10 h à 18 h).

Avec les informations d’Isabelle Leger de CBC