Accident mortel à Lévis : le passager de 25 ans succombe à ses blessures

C’est au milieu de la nuit que le chauffard a perdu la maîtrise de son véhicule noir et percuté le poteau d’un feu de signalisation.

L’alcool est en cause , précise le capitaine Marc Tremblay, du Service de police de la Ville de Lévis. qui souligne à quel point le conducteur était en état d’ébriété avancé au moment du drame. Chaque individu supporte l’alcool différemment , dit-il. Mais par expérience, moi ça fait 30 ans que je suis policier et avec le taux d’alcool que cette personne-là avait dans le corps, probablement que vous et moi, nous ne pourrions pas marcher.

Les deux occupants, tous deux âgés de 25 ans, résident dans la région de Chaudière-Appalaches, précise le capitaine Marc Tremblay.

L’accident est survenu en direction sud, près de la sortie 325 qui mène à l’autoroute 20.

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes entourant le drame.

Le conducteur était en détention, samedi matin. Il doit comparaître en début d’après-midi.