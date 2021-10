La Nuit des sans-abri : « L’itinérance, voir derrière les apparences »

L'événement organisé en fin de journée était placé sous le thème L’itinérance, voir derrière les apparences .

Chaque année, les citoyens sont appelés à se rassembler dans un lieu public pour sensibiliser au phénomène de l'itinérance.

Pour la coordonnatrice d'Arrimage Jeunesse à Rouyn-Noranda, Marie-Michèle Aubertin, il y a plusieurs visages à l'itinérance dans la région.

La coordonnatrice d'Arrimage Jeunesse à Rouyn-Noranda, Marie-Michèle Aubertin, du comité organisateur de La Nuit des sans-abri. Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Il y a de l'itinérance des fois plus visible et d'autres, invisibles. On pense aux personnes qui vont dormir dans leur voiture, chez les porches ici et là en attendant de se trouver un logement. Il y a aussi les personnes à risque de se retrouver en situation d'itinérance parce qu’elles ont de la misère à rejoindre les deux bouts, ou chaque mois elles mangent moins pour pouvoir payer leur logement , a constaté l'organisatrice.

Pour elle, la Nuit des sans-abri est un moment pour rendre visibles ces situations-là, puis en discuter, réfléchir, parce qu’être conscient de ces situations-là, ça nous permet de faire des choix politiques et prendre des décisions pour aider ces gens-là. Et ce qui va aider de manière très significative, ce sont des lois, des politiques, des programmes qui vont aider les gens à sortir de la pauvreté et se trouver un logement.

Le thème de la Nuit des sans-abri est « L’itinérance, voir derrière les apparences ». Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

À Amos aussi il y a eu la Nuit des sans-abri au parc de la Cathédrale.

Le comité organisateur voulait surtout attirer l'attention des citoyens sur un phénomène qui est bel et bien présent dans la MRC Abitibi.

Le coordonnateur à l’Accueil d’Amos Stacy Legault affirme que le phénomène touche aussi bien les hommes que les femmes.

Dans son organisme, il voit défiler des gens de la région et ceux venant de l'extérieur.

Nous à l'Accueil d'Amos qui est seulement un organisme parmi tant d'autres, présentement on a plus d'une quinzaine de gens en itinérance qui occupent une place au dortoir ou qui sont dans les services ponctuels. Il y a une très grande hausse dans notre MRC depuis les derniers mois et les dernières années. Aussi avec la COVID-19, ça a vraiment eu un impact , a constaté Stacy Legault.

Les nuitées enregistrées en itinérance seulement pour cette année on a eu plus de 5200 nuitées. Ça veut dire que ce sont des gens en itinérance qui sont venus dormir chez nous. Ça reflète la réalité dans laquelle on vit au niveau de l'itinérance , ajoute le coordonnateur.

La Nuit des sans-abri a également eu lieu à Val-d’Or et à La Sarre.