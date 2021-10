Pas d’heures supplémentaires pour les infirmières de la FIQ en fin de semaine

Depuis minuit, de nombreuses infirmières ont commencé à refuser les heures supplémentaires qu’on veut leur imposer, notamment dans les régions de Montréal et de Québec.

En fait, le tiers des syndicats affiliés à la FIQ auraient décidé de suivre le mot d’ordre de la Fédération.

Le Syndicat des professionnelles en soins de l'Outaouais a entre autres annoncé lui aussi une fin de semaine sans TSO.

La FIQ qualifie le recours aux heures supplémentaires obligatoires de mode de gestion abusif et d' assassinat professionnel , qui a été institutionnalisé au fil des années au lieu d’être utilisé de façon exceptionnelle, dit-elle.

Considérant que la situation ne peut plus être tolérée , le syndicat a donc décidé de frapper un grand coup et de déployer un vaste plan d’action et une campagne de mobilisation dans les prochains jours en espérant faire changer les choses.

En font partie cette fin de semaine sans TSO, mais aussi la mise en demeure au ministre de la Santé, Christian Dubé, auquel la FIQ a donné jusqu’au 15 novembre pour proposer un nouveau mode de fonctionnement.

S’ajoute à cela également une demande à la Commission des droits de la personne, déposée vendredi, lui demandant de se pencher sur la problématique et d’émettre au gouvernement les recommandations qu’elle jugera opportunes à ce sujet.

Devraient suivre également des mises en demeure envoyées aux PDG et aux directions des soins infirmiers des CIUSSS et des CISSS, l'envoi d'une lettre à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) afin qu'elle enquête sur la question du TSO, l'envoi de mises en demeure aux ordres professionnels et à la Direction nationale des soins et des services infirmiers pour les forcer à se prononcer publiquement contre le TSO et le dépôt d'une plainte au Bureau international du travail de l'ONU.

La FIQ compte également inviter le ministre de la Santé à accompagner une infirmière pendant un quart de travail de 16 heures et songe à demander l'intervention de l'armée ou de la Croix-Rouge en cas de situation difficile.