Protection de la rainette faux-grillon : des écologistes menacent Ottawa de poursuite

Les deux groupes basés au Québec demandent à Ottawa d'émettre un décret d'urgence pour protéger une population de rainettes faux-grillons de l'Ouest qui, selon eux, est menacée par le plan de la Ville de Longueuil d'étendre le boulevard Béliveau à travers l'un des rares habitats d'amphibiens dans la province.

La directrice générale du Centre québécois du droit de l'environnement, Geneviève Paul, a déclaré que le ministre fédéral de l'Environnement, Jonathan Wilkinson, a l'obligation de recommander qu'un arrêté soit publié pour intervenir dans cette situation afin de protéger l'habitat essentiel de la grenouille .

Mme Paul a déclaré que les groupes sont prêts à porter l'affaire devant la Cour fédérale si M. Wilkinson ne recommande pas une telle ordonnance d'ici mercredi.

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique vendredi soir, une porte-parole du bureau du ministre Wilkinson n'a pas confirmé si la recommandation serait faite.

La décision du ministre sera éclairée par les meilleures informations disponibles, y compris des preuves scientifiques, recueillies et fournies par Environnement et Changement climatique Canada , a écrit Joanna Sivasankaran, qui a ajouté que le bureau reconnaissait la nécessité de prendre des décisions en temps opportun .

Or, Radio-Canada rapportait cette semaine qu'un décret d’urgence d’Ottawa pour protéger la rainette à Longueuil est imminent.

La rainette faux-grillon de l'Ouest se reproduit dans de petites zones humides souvent temporaires qui sont de plus en plus menacées par l'agriculture et l'étalement urbain. Les adultes atteignent une longueur maximale de moins de quatre centimètres. Bien que l'espèce ne soit pas en péril à l'échelle mondiale, la population des Grands Lacs et du Saint-Laurent est classée comme menacée depuis 2010, et les estimations actuelles suggèrent que jusqu'à 90 % de son habitat a été détruit au cours des dernières décennies.