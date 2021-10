Élections municipales à Magog : une lutte partagée entre deux Nathalie

Les deux candidates à la mairie de Magog ont plus que l’intérêt pour les affaires municipales comme point commun. Elle porte toutes deux le même prénom. En plus de mener une lutte pour devenir mairesse de la municipalité, Nathalie Bélanger et Nathalie Pelletier devront retenir l’attention des citoyens.

C’est un enjeu au niveau du prénom et je pense qu’on devrait insister davantage sur le nom de famille et sur le parcours de qui aurait le plus d’impact comme future mairesse de Magog , a expliqué le professeur de communication à l’Université de Sherbrooke, Marc David.

Nathalie Bélanger est candidate à la mairie de Magog Photo : Avec l'autorisation de Nathalie Bélanger

Selon lui, les pancartes électorales restent un élément essentiel lors des campagnes. C’est le moyen le plus démocratique et le plus facile d’accéder aux gens dans la rue. On est capable de différencier par des photos, des logos, des images des couleurs, les uns des autres , a-t-il fait savoir. Selon M. David, l’accessibilité des citoyens aux candidates est primordiale pour leur permettre de se démarquer l'une de l'autre, mais aussi pour se différencier des élections fédérales qui viennent tout juste de se terminer.

Nathalie Pelletier est candidate à la mairie de Magog. Photo : Avec la permission de Nathalie Pelletier