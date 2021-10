Vaccins anti-COVID : pas de consensus sur la levée des brevets à l’OMC

Le Conseil ADPIC – ou Aspect des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce – s'est réuni mercredi et jeudi pour débattre de la question, jugée cruciale par les uns pour augmenter la production des vaccins et combattre l'inégalité vaccinale, et considéré par les autres comme un risque pour le modèle économique de l'industrie pharmaceutique.

L' OMCOrganisation mondiale du commerce fonctionnant par consensus, il ne peut y avoir d'entente tant que les 164 États membres ne tombent pas d'accord.

Certains membres ont d'ailleurs souligné le risque d'échec si les délégations ne font pas de sérieux compromis , ajoutant qu'à l'inverse, un succès sur cette question n'enverrait pas seulement un puissant message de solidarité mondiale, mais serait aussi la preuve que l' OMCOrganisation mondiale du commerce a la capacité de répondre à une crise mondiale majeure .

L'ambassadeur de Norvège auprès de l' OMCOrganisation mondiale du commerce , Dagfinn Sorli, a reconnu que le Conseil ADPICAspect des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce , qu'il préside, n'est pas encore en mesure de se mettre d'accord sur une conclusion concrète et positive à ce stade .

Il a annoncé qu'il va continuer à consulter les membres sur la manière d'avancer vers un consensus , avant la ministérielle, qui se tient du 30 novembre au 3 décembre à Genève. De nouvelles consultations sont en effet prévues le 26 octobre.

Le Conseil général, l'organe de décision de l' OMCOrganisation mondiale du commerce entre deux ministérielles, doit aussi se retrouver les 22 et 23 novembre et examiner le dossier.

Depuis un an, l' OMCOrganisation mondiale du commerce est confrontée à des appels lancés par l'Inde et l'Afrique du Sud en faveur de la suppression temporaire des protections de la propriété intellectuelle, afin selon eux de stimuler la production dans les pays en développement et de remédier aux inégalités criantes en matière d'accès aux vaccins.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a apporté son soutien à l'initiative, comme de nombreux autres pays et des ONG Organisation non gouvernementale .

Cette idée rencontre une opposition farouche de la part des géants pharmaceutiques, au nom de leur effort financier dans la recherche, et de leurs pays d'accueil, pour qui les brevets ne représentent pas un frein majeur à l'augmentation de la production de vaccins et qui craignent qu'une telle mesure ne finisse par nuire à la capacité d'innovation.

L'Union européenne privilégie de son côté de faire appel à des licences obligatoires qui permettent aux pays de produire des médicaments ou des vaccins en cas d'urgence sanitaire en négociant des droits avec les entreprises qui détiennent les brevets.

Le taux de vaccination contre la COVID-19 est en moyenne 30 fois plus élevé dans les pays riches que dans les pays pauvres.