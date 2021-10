Tout ce que vous devez savoir en ce jour d’élections municipales en Alberta

Les Albertains sont de nouveau appelés aux urnes en ce 18 octobre. Lundi, ils devront élire maires, conseillers municipaux et scolaires ainsi que sénateurs, en plus de répondre à au moins deux questions référendaires.

Les électeurs voteront entre autres pour un nouveau maire à Edmonton et Calgary. Ils devront aussi élire des conseillers scolaires publics et catholiques et sélectionner jusqu'à trois sénateurs pour représenter l'Alberta à Ottawa.

Trois des quatre conseils scolaires francophones de la province ont déjà élu leurs conseillers. Seul le conseil scolaire FrancoSud tiendra des élections lundi. Les électeurs devront choisir deux conseillers parmi quatre candidats.

Référendums

En plus de ces élections, les Albertains qui se rendent aux urnes devront se prononcer sur deux questions référendaires concernant la péréquation et la possibilité de modifier la gestion du changement d'heure en Alberta.

Calgary tiendra quant à elle un référendum sur la question de l’ajout de fluor dans son eau potable.

Où voter

Cette année, la ville d’Edmonton compte 212 bureaux de vote. Les électeurs peuvent visiter le site de la Ville  (Nouvelle fenêtre) afin de trouver le leur. La Ville affichera également le temps d’attente approximatif à chaque bureau de vote.

La ville de Calgary comptera quant à elle 188 bureaux de vote. Les électeurs peuvent trouver le bureau le plus proche de chez eux en visitant le site Internet de la Ville  (Nouvelle fenêtre) .

Pièces d’identité

Pour pouvoir voter, les électeurs devront fournir une pièce d’identité indiquant leur nom et leur adresse résidentielle, tels qu’un permis de conduire albertain ou une carte d’identité de la province.

Une facture électronique ou imprimée peut également être utilisée pour confirmer son adresse résidentielle.

Le port du couvre-visage sera obligatoire dans tous les bureaux de vote de la province.

Suivre les résultats

Les Albertains peuvent suivre les résultats des élections sur le site Internet de Radio-Canada ainsi qu’en direct à la radio à 22 h, puis à la télévision à 23 h.

À noter que les résultats officiels des deux référendums provinciaux ne seront pas divulgués avant le 26 octobre.