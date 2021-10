COVID-19 : le secteur de l’événementiel au bord du gouffre

Après des mois d’opérations déficitaires, les restaurateurs et les bars ont appris une bonne nouvelle jeudi, alors qu’ils pourront rouvrir à pleine capacité à compter du 1 er novembre . Deux poids, deux mesures, clame toutefois le secteur de l’événementiel qui se dit oublié par le gouvernement. Au bord du gouffre, plusieurs entrepreneurs de la région indiquent que le temps des Fêtes sera décisif pour leur avenir.

J’ai mis assez d’argent, là je suis rendu à à peu près 600 000 $ de pertes , explique Marc Duval, du Groupe Décoralium. Comme la grande majorité des propriétaires d’entreprises qui œuvre dans le secteur de l’évènementiel, il espérait davantage d’assouplissements de la part du gouvernement.

On attendait tous l’appel du fameux mois de décembre pour ramasser de l’argent. Présentement il n’y aura pas d’évènements, c’est 50 personnes, pas de danse , déplore-t-il.

Les 40 évènements qui étaient signés, malheureusement, les 40 sont annulés. Présentement l’agenda est à zéro. On a averti nos employés que malheureusement, on devrait repartir seulement en juin 2022.

Québec autorisait déjà les congrès et les soirées reconnaissances. Une remise de prix permet donc de rassembler les employés. Mais ceux qui emprunteront cette avenue devront se montrer créatifs quant au divertissement, puisque la danse demeure interdite.

Beaucoup de compagnies nous appellent, on va oublier ça , ajoute Patrick Buisson du restaurant Le Rouge Vin. Le but, c’est d’être festif avec les employés, c’est comme pour les remercier. Un souper, oui, certains vont le faire quand même, mais ce n’est pas la même chose qu’un party on s’entend.

La renommée du restaurant Le Rouge Vin lui permet de garder la tête hors de l’eau, mais sa division traiteur devrait réaliser en décembre à peine le quart de son chiffre d’affaires habituel.

Dans mes salles, j’ai le droit de mettre 50 personnes. Dans ma salle à manger, je pourrais prendre un groupe de 100, diviser en table de 10 si je voulais. Je ne comprends pas c’est quoi la différence entre une salle avec des tables de dix et une salle à manger avec des tables de dix.

Les prochaines semaines seront déterminantes

Selon Marc Duval, 1200 entreprises du secteur de l’évènementiel ont déjà fermé leurs portes au Québec. Et sa propre réflexion est bien entamée.

On part d’un chiffre d’affaires […] de 400 000 $ pour la période des Fêtes à probablement 4000 $ , indique celui qui a investi 33 ans dans son entreprise.

Seulement six de sa cinquantaine d’employés ont encore du travail. En comptabilisant leur salaire et ses frais fixes, il dit assumer une perte nette de 750 $ par jour, et ce, depuis le début de la pandémie.