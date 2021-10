2000 personnes au départ de la Grande marche à Saguenay

La Grande marche, un événement du Grand défi Pierre Lavoie, a été lancée sous la pluie vendredi soir à Saguenay avant des événements semblables samedi, à Québec, et dimanche, à Montréal.

À la Zone portuaire de Chicoutimi, ils étaient environ 2000 marcheurs à s'élancer à 19 h 30.

Au total, ce sont plus de 110 000 personnes qui se sont inscrites pour marcher cinq kilomètres lors de la fin de semaine, que ce soit dans le cadre des 89 activités officielles un peu partout au Québec ou de leur côté à la maison.

Le fondateur du Grand Défi, Pierre Lavoie, était évidemment de la partie dans sa région natale. Il s'est dit content de la participation.

Malgré la pluie, on est content que les gens aient répondu à l'appel. Ça nous surprend pas des bleuets. On est résistants. Les gens sont derrière le mouvement depuis toujours puis ils ont donné le temps pour la fin de semaine. Ça, ça me rend très fier , a-t-il mentionné.

Tout comme ce sera le cas samedi et dimanche, le chanteur bien connu Boom Desjardins a offert une prestation avant le départ.

Le chanteur Boom Desjardins a offert ses plus grands succès à la foule de marcheurs, dont Calvaire. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

La mairesse de Saguenay, Josée Néron, s'est adressée à la foule, tout comme la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest.

Le docteur Olivier Gagnon, président de l'Association des médecins omnipraticiens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, a remercié les gens d’être présents en aussi grand nombre au nom des médecins de famille.

D'ailleurs, la Grande marche est organisée en partenariat avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) afin de donner aux médecins de famille des outils supplémentaires pour combattre la sédentarité chez leurs patients.

La pluie n'a pas refroidi les ardeurs des 2000 marcheurs. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

L’édition virtuelle d’octobre 2020 avait joint plus de 236 000 marcheurs à l’échelle du Québec, selon les données fournies par voie de communiqué.

Samedi, le départ de la Grande marche de Québec sera donné à 11 h devant l'Assemblée nationale. À Montréal, le tout débutera à la même heure dimanche à la Place des festivals.

Avec des informations de Mireille Chayer