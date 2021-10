Les assouplissements à venir dans les bars suscitent des réactions mitigées en Outaouais

Le directeur général du bar Aux 4 jeudis et du restaurant Piz'za-za, Alexandre Leblanc, affirme que les assouplissements annoncés consistent en un pas dans la bonne direction, mais c’est clairement insuffisant pour nous .

Pour nous, avec le passeport vaccinal, ça aurait dû arriver le 1er septembre , estime-t-il. Il croit que si on était dans un retour à la normale [dans] les environnements de bars, je crois fortement qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui voudraient se faire vacciner, parce qu'il y aurait une normalité de retour dans les établissements comme le nôtre .

C'est de mieux en mieux, mais on est loin de la coupe aux lèvres. Une citation de :Alexandre Leblanc, directeur général du bar Aux 4 jeudis et du restaurant Piz'za-za

Alexandre Leblanc, le directeur général du café-bar Aux 4 jeudis (archives). Photo : Radio-Canada

Les assouplissements, qui entreront en vigueur dès le 1er novembre au Québec, ne permettent pas la réouverture des planchers de danse et ne permettent pas aux clients de consommer debout ni de circuler sans masque.

Pour le directeur général de l’établissement Aux 4 jeudis, ces mesures vont à l’encontre de l’expérience de bar qui est habituellement recherchée par ses clients. C’est une question de sociabilité, qui est la nature même de l’expérience de bars , dit-il.

Les gens viennent à la rencontre d'autres gens, ils veulent socialiser, prendre un verre, jaser. En étant assis, ce n'est pas une expérience qui peut être compatible avec les restrictions qui sont en vigueur depuis le début de la pandémie. On fait avec, mais ce n'est vraiment pas l'idéal. Une citation de :Alexandre Leblanc, directeur général du bar Aux 4 jeudis et du restaurant Piz'za-za

Même son de cloche pour le resto-bar le Pêle-Mêle, situé juste en face du bar Aux 4 jeudis, dans le Vieux-Hull. Le copropriétaire de l’établissement Claude Chapdelaine croit lui aussi que les gens sont tannés de rester assis quand ils sortent prendre un verre .

Claude Chapdelaine, co-propriétaire resto-bar Le Pêle-Mêle, dans le Vieux-Hull à Gatineau (archives). Photo : Radio-Canada

Il affirme toutefois que la possibilité d’accueillir les clients à la capacité d’accueil maximale est une bonne nouvelle pour son établissement, particulièrement avec l’arrivée imminente du temps plus frais.

N’empêche, Claude Chapdelaine a vraiment hâte que tout débloque en ce qui concerne les mesures sanitaires, surtout maintenant que le passeport vaccinal est en vigueur. Présentement, pour le client, il n'y a rien qui change. Il doit quand même arriver et suivre les mêmes mesures qu'avant , dit-il.

Oui, on peut asseoir plus de monde, mais les gens ne viendront pas plus s'ils ne peuvent pas se lever et aller à la rencontre de [nouvelles personnes] et socialiser. C'est ça, le grand défi : attirer les gens à venir socialiser, mais en restant assis chacun de leur bord. C'est très difficile. Une citation de :Claude Chapdelaine, copropriétaire du resto-bar le Pêle-Mêle

Le gérant de l’établissement Mardi Gras, à Gatineau, Alex Girardeau-Charron, affirme de son côté qu’il s’attendait à ce qu’il y ait davantage d’assouplissements plus tôt en raison du passeport vaccinal, mais à chaque jour, on va de l'avant et on se dit que c'est un pas de plus dans la bonne direction , poursuit-il.

Ce qu’il souhaiterait lors des prochains assouplissements, c’est de peut-être voir les gens pouvoir danser, quitte à le faire avec leurs masques, puis aussi la distance entre les tables. Nous, habituellement, c'est un dance floor, donc si les tables pouvaient être rayées de la liste, ça serait encore mieux pour nous .

La fermeture à 3 h, un beau plus

Si ces assouplissements annoncés jeudi par Québec ne permettent pas aux tenanciers susmentionnés de faire fonctionner leurs établissements à plein régime, ils auront toutefois la possibilité de fermer leurs établissements à 3 h.

C’est un beau plus , lance Alex Girardeau-Charron. C'est sûr que les gens, à 1 h, [ils] aimeraient encore se faire servir et on doit malheureusement leur refuser .

À Gatineau, ce sera la toute première fois que les bars situés dans le secteur de Hull auront le droit de fermer leurs portes à 3 h depuis que la Ville a adopté un règlement en ce sens, le 11 juillet 2020.

Cependant, les tenanciers de bars n’ont jamais pu en profiter pleinement depuis son adoption, car le 10 juillet 2020, le gouvernement du Québec a imposé aux bars de cesser de vendre de l'alcool à 0 h et de fermer à 1 h.

Avec les informations de Rosalie Sinclair