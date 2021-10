Les propriétaires de Gymnase Drummond souhaitent des assouplissements

Conjoints en affaires, Geneviève Lacharité et François Deshaies n'en peuvent plus de voir leurs appareils inutilisés en raison des consignes sanitaires. Bien qu’ils se réjouissent que les bars et les restaurants puissent accueillir les clients au maximum de leur capacité dès le 1er novembre, ils se sentent laissés pour compte par le gouvernement. Je ne comprends pas pourquoi les centres de conditionnement physiques n'ont pas été inclus dans ces allègements-là , a déploré le copropriétaire de Gymnase Drummond, François Deshaies.

Il y a clairement un enjeu financier pour nous... En étant restreint à la moitié de notre capacité ça restreint aussi les revenus possibles et les subventions se terminent à la fin du mois d'octobre. Une citation de :Geneviève Lacharité, copropriétaire de Gymnase Drummond

Puisqu'il n'y a selon eux jamais eu d'éclosion de COVID-19 dans leur établissement où les consignes sanitaires sont scrupuleusement respectées, les deux entrepreneurs exhortent Québec à leur accorder plus de souplesse dans les plus brefs délais. Les gens quand ils font leurs cours, ils sont fixés à leur place. On pourrait en accueillir davantage. Les appareils cardio dont un sur deux est condamné, je pense qu'on pourrait tous les ouvrir pour avoir plus de possibilités , a suggéré M. Deshaies.

Les gens sont vaccinés. Les règles sont respectées. On ne veut pas de subventions, on veut accueillir notre monde pour être capable de revivre en tant que gym, ce qu'on fait depuis 30 ans! Une citation de :Geneviève Lacharité, copropriétaire de Gymnase Drummond.

Certains habitués des lieux déplorent aussi que ces récents assouplissements ne soient pas accordés aux propriétaires de gymnases, Un grand gymnase de même ce n’est sûrement pas rentable. Nous autres on se demande et on s'attend à ce que ça finisse par fermer officiellement , a confié l'un deux. Ce scénario, les entrepreneurs feront tout pour l'éviter. D’où l’importance pour eux que leur cri du cœur ne reste pas lettre morte.

Avec des frais d'exploitation en augmentation et des clients qu'on ne peut pas accueillir, pour nous ça amène un enjeu financier et cela fragilise l'entreprise. Ce n’est sûrement pas ce que le gouvernement souhaite et nous non plus. Une citation de :Geneviève Lacharité, copropriétaire de Gymnase Drummond.

Le CIUSSS MCQ et le cabinet du ministre de la Santé Christian Dubé n'ont pas souhaité réagir au cri du cœur de ces deux entrepreneurs.

D’après le reportage de Jean-François Dumas