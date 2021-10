Le concours de sculpture de citrouilles sous l’eau revient pour une deuxième année

Le concours, qui aura lieu dimanche, se déroulera en deux temps. Il faudra d'abord plonger afin de nettoyer le lac Lovering, puis plonger pour tailler les citrouilles.

L'un des objectifs de cet évènement est de rendre les participants plus sensibles à la pollution qui s'accumule aux fonds des eaux en Saskatchewan. Il s'agît aussi d'informer le public au sujet de la plongée dans la province.

Ce concours inclue mes deux activités préférées , indique la secrétaire du Saskatchewan Underwater Council et participante au concours, Tracy Wilson.

J’adore l'Halloween et j’adore plonger. On s'amuse beaucoup lors de cette activité.

Tracy Wilson apprécie l’évènement, mais elle reconnaît que les défis sont nombreux lorsque l’on tente de sculpter une citrouille sous l'eau.

On pourrait croire que lorsqu'on retire la tête de la citrouille et qu'elle est vidée, l’eau va s'accumuler et elle finira par couler. Malheureusement, ce n’est pas le cas avec les citrouilles.

Mme Wilson indique que plus la citrouille est grosse, plus elle aura tendance à flotter. C'est d'ailleurs pour cette raison que la citrouille est lestée.

Tracy Wilson souligne que la plongée en Saskatchewan est bien différente de celle pratiquée dans une zone tropicale.

Les eaux saskatchewanaises sont froides, sombres et merveilleuses, alors que l’eau dans les pays tropicaux est souvent chaude, bleue et claire.

Les défis pour les plongeurs saskatchewanais sont bien différents, selon Tracy Wilson. En outre, il faut souvent enfiler une combinaison plus épaisse pour rester au chaud.

Les plongeurs seront les seuls à prendre part au concours de sculpture sous l'eau, mais il y aura aussi de la sculpture de citrouilles sur la terre ferme, à laquelle tous pourront prendre part. Les participants peuvent s'inscrire à partir de 10 h dimanche.