La Laiterie Chalifoux passe aux mains d’une entreprise française

On ignore le montant de la transaction.

Les mots d'ordre de cette transition sont continuité et croissance , a indiqué la Laiterie Chalifoux dans un communiqué, en précisant que les 170 emplois de ses installations de Sorel-Tracy seront maintenus et que les opérations s’y poursuivront normalement, ainsi qu’au siège social de Varennes.

Quant au comptoir-boutique adjacent à l'usine de Sorel-Tracy, il demeurera une propriété de la famille Chalifoux et poursuivra la vente des produits de la Maison Riviera.

La Coopérative Alsace Lait est un partenaire de longue date de la laiterie québécoise, explique la Laiterie Chalifoux. L'entreprise française détenait en fait 40 % des parts de Laiterie Chalifoux depuis 2015, et son directeur général, Frédéric Madon, était engagé dans le développement de Maison Riviera depuis cette date et la dirigeait depuis un an.

La Laiterie Chalifoux a été fondée en 1920 par l'arrière-grand-mère de l'actuel président, Alain Chalifoux. Elle produit entre autres du fromage, du yogourt, de la crème et du beurre.