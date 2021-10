Trois nouveaux cas de COVID-19 à l’Île-du-Prince-Édouard

Les individus ayant été déclarés positifs à la maladie sont un enfant de moins de 12 ans, une personne âgée de 12 à 19 ans, et un adulte dans la trentaine, précise la Dre Heather Morrison, médecin hygiéniste en chef de la province.

Il n’y a pas eu d’exposition au virus dans une école ou une garderie, précise-t-elle.

Ces trois personnes avaient récemment séjourné hors de l’île, ajoute la Dre Morrison.

Le nombre de cas actifs de COVID-19 à l’Île-du-Prince-Édouard se maintient à sept individus, et il n’y a aucune hospitalisation liée à la maladie.

Selon les plus récentes données partagées le 13 octobre, un peu plus de 86 % des habitants de l’Île-du-Prince-Édouard âgés de 12 ans ou plus ont reçu les deux doses recommandées d’un vaccin contre la COVID-19. Plus de 94 % ont reçu au moins une dose.

Même si des résidents continuent de se faire vacciner, le taux de vaccination a diminué de quelques dixièmes de point de pourcentage ces derniers jours.

La raison est que l’Île-du-Prince-Édouard utilise dans son calcul la plus récente estimation trimestrielle de la population canadienne  (Nouvelle fenêtre) . Les données communiquées le 29 septembre par Statistique Canada font état d’un nouvel accroissement de la population de la province, qui a gagné près de 3000 résidents en un an.