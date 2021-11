Quels impacts les voyages ont-ils sur notre cerveau?

Sécrétion de dopamine, formation de nouveaux neurones et création de nouvelles connexions cérébrales : voyager a de nombreux impacts sur le cerveau. Selon des experts, ces derniers sont essentiels au bien-être de notre matière grise.

Le mot clé est nouveauté , lance Trevor Hamilton, professeur associé au département de psychologie de l’Université MacEwan, à Edmonton.

Selon l’expert en neurosciences, les nouvelles expériences comme partir en voyage permettent, entre autres, d'améliorer la neuroplasticité de notre cerveau, c'est-à-dire sa capacité à créer de nouveaux neurones et à réorganiser les réseaux et les connexions entre ces derniers.

Meilleure mémoire

Trevor Hamilton explique d’abord que la dopamine sécrétée par le cerveau lorsque l’on vit une nouvelle expérience ou qu’on visite un nouvel endroit permet de renforcer nos systèmes de mémoire.

Vous souvenez-vous de ce que vous avez mangé pour souper il y a deux jours? Notre cerveau ne se souvient pas de ce genre d’événements parce qu’ils ne sont pas importants , explique-t-il.

Par contre, si quelque chose d’imprévu s’était produit pendant ce souper, la dopamine sécrétée à ce moment par votre cerveau vous aurait permis d’enregistrer ce souvenir.

Le professeur associé en neurosciencesAaron Gruber, de l’Université de Lethbridge, ajoute que voyager permet d’améliorer la mémoire sémantique.

C’est ce qui nous permet de comprendre les codes qui régissent une société. Ces connaissances sont inférées à partir de nos expériences de vie. Par exemple, je peux chanter nu dans ma douche, mais je ne peux pas le faire dans ma salle de classe. Je n’ai jamais essayé de le faire, pourtant je le sais , explique-t-il.

Selon lui, voyager nous force donc à être davantage conscients du contexte dans lequel nous nous trouvons et à faire consciemment des connexions entre les lieux et les règles qui s’y appliquent.

Prévenir la maladie

Les deux experts confirment que l’activation de ces mécanismes est essentielle pour garder notre cerveau en santé.

Selon Trevor Hamilton, les études effectuées sur des rongeurs montrent que les animaux vivants dans un environnement enrichi où ils sont stimulés développent davantage de nouveaux neurones et de meilleures synapses, ces régions d'interaction qui permettent le passage de l’information d’un neurone à un autre.

Les neurones sont des cellules nerveuses dont le rôle est de faire circuler les informations. Photo : Dr_Microbe

Un environnement enrichi pour les humains signifie aller découvrir le monde, découvrir différentes cultures, entendre différentes langues, goûter à de nouveaux aliments , précise-t-il.

Stimuler ses neurones et sa mémoire peut également aider à prévenir certaines maladies neurodégénératives comme l’alzheimer en plus de réduire les risques de dépression et de réduire son niveau de stress et d’anxiété.

Comme une drogue

Trevor Hamilton ajoute qu’il n’est pas étonnant que certaines personnes se disent accros aux voyages.

Il explique que vivre de nouvelles expériences active le circuit de la récompense du cerveau. C’est de ce circuit que s’emparent les drogues et les autres formes de dépendances.

La première fois que vous êtes dans un nouvel endroit, plus de dopamine est sécrétée, ce qui permet d’enregistrer ce souvenir en plus d’augmenter le sentiment d’euphorie. Cela peut aussi faire en sorte qu’on se sente plus spécial dans ce nouvel environnement , explique-t-il.

Ce sont ces récompenses que les gens recherchent.

Le chercheur tient cependant à rassurer ceux qui n’ont pas les moyens ou l’envie de s’envoler vers une nouvelle destination. Selon lui, partir à la découverte d’un nouveau quartier, parler à un étranger ou simplement changer de route en se rendant au travail suffit à réactiver nos neurones.