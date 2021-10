Les télévisions retirées des chambres de plusieurs hôpitaux du Nouveau-Brunswick

En plus de ne pas pouvoir recevoir de visite en raison des règles contre la COVID-19, les patients de plusieurs hôpitaux ne peuvent plus compter sur la télévision pour vaincre l'ennui.

Les hôpitaux dont les chambres se retrouvent sans télévisions sont: le CHU Dr-Georges-L.-Dumont à Moncton, l'Hôpital régional Chaleur à Bathurst, l'Hôpital régional de Campbellton, l'Hôpital régional d'Edmundston et l'Hôpital de Tracadie.

L'Hôpital régional d’Edmundston (archives) Photo : Radio-Canada / Étienne Dumont

C'est l'entreprise HealthHub Patient Engagement Solutions qui offrait ce service en vertu d'un contrat avec le réseau de santé Vitalité.

Malheureusement, les vieux équipements de télévision de cinq hôpitaux au Nouveau-Brunswick sont enlevés en accord avec le Réseau de santé Vitalité parce que le contrat est terminé , explique Greg MacGirr, un vice-président de cette entreprise. L' administration de Vitalité a décidé de ne pas renouveler ou remplacer le vieux système.

De la frustration chez les patients

L'administration de Vitalité a pris cette décision en août, mais malheureusement il semble que les employés des hôpitaux et les patients n'ont pas été informés à l'avance de la date de suppression, ce qui a causé de la frustration dans les hôpitaux , explique Greg MacGirr par courriel.

Il ajoute que HealthHub Patient Engagement Solutions a communiqué à plusieurs reprises avec Vitalité durant la pandémie pour discuter du remplacement des vieux équipements de télévision.

Vitalité a refusé notre demande de discuter d'alternatives. Nous ne savons pas quelles sont les intentions de Vitalité quant au remplacement de ce service. Une citation de :Greg MacGirr, vice-président de HealthHub Patient Engagement Solutions

Des proches mécontents

Dans le réseau anglophone des hôpitaux du Nouveau-Brunswick, Horizon, c'est l'entreprise d'un Acadien de Sainte-Marie-de-Kent qui offre le service de télévision dans tous les hôpitaux, sauf l'Hôpital régional Dr Everett Chalmers, à Fredericton.

Yvon Roy, propriétaire de Hos TV 2012 inc, affirme qu'il a reçu récemment plusieurs appels téléphoniques de proches de patients du réseau de santé francophone qui étaient mécontents.

Il y a une personne qui m'a fait remarquer qu'il y avait des télévisions dans les chambres à l'Hôpital de Moncton, mais pas à Georges-Dumont. Une citation de :Yvon Roy, propriétaire de Hos TV 2012 inc.

Ils étaient fâchés , dit-il. J'ai surtout reçu des appels de parents de patients de l'Hôpital Georges-L.- Dumont à Moncton et de l'Hôpital régional Chaleur de Bathurst.

Une situation malheureuse

Il s'agit d'une situation malheureuse que le réseau tente de corriger le plus rapidement possible , indique par courriel Stéphane Legacy, vice-président aux Services de consultation externe et Services professionnels chez Vitalité.

Stéphane Legacy, vice-président aux services de consultation externe et services professionnels du réseau de santé Vitalité. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Il admet que le contrat des services de téléviseurs dans les chambres des patients a pris fin sans qu'il puisse être renouvelé à temps pour éviter une interruption de service .

Stéphane Legacy souligne que le wi-fi est offert gratuitement aux patients dans la plupart des établissements.