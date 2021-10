Colombe St-Pierre, nouvelle mentore de l’émission « Les Chefs! »

Colombe St-Pierre sera la nouvelle mentore de la 11e saison de l’émission Les Chefs! Cheffe propriétaire du restaurant Chez Saint-Pierre et de la cantine côtière depuis la pandémie, elle accompagnera les participants avec détermination. Rencontre avec la cheffe.

Question : Pourquoi avoir accepté cette invitation de l’émission Les Chefs?

Réponse : J’étais ravie d’accepter parce que pour moi la relève, c’est dans les prochains combats pour toute la restauration et le métier de cuisinier. C’est vraiment une énorme préoccupation. La restauration a été durement touchée par la pandémie, c’est une surprise pour personne. On voit déjà les besoins se faire criants dans plusieurs régions au Québec. C’est important d’accompagner tous les jeunes qui auront le désir de percer dans ce métier-là.

Q : Est-ce vraiment important d’avoir des mentors en cuisine?

R : J’ai eu des mentors et c’est d'une importance capitale. Ils ont été là pour nous guider avec des valeurs qui sont extrêmement nobles, c'est-à-dire l’achat local, le développement d’une production artisanale, le combat de la traçabilité, de produire une cuisine savoureuse avec, on va se le dire, peu de moyens. Le mentor est un peu un guide. Quelqu’un qui a vécu des choses et qui les transmet.

Q : Que pensez-vous du volet compétition de l’émission?

R : L’aspect compétitif pour moi c’est une opportunité de préparer ces jeunes à la réalité du métier. La restauration, c’est comme une pièce de théâtre. C’est jamais jamais pareil. C’est jamais comme on nous l’explique à l’école. C’est jamais comme prévu. C’est ta capacité à être capable de te renouveler même en situation de stress intense. C’est vrai qu’en regardant les chefs, on trouve ça éprouvant. Mais c’est important d’apprendre à gérer ce niveau de stress là. C’est un peu une simulation.

Q : Avez-vous déjà des conseils à donner aux jeunes chefs?

R : J’en ai beaucoup! J’ai beaucoup de jeunes qui sont avec moi depuis des années. Ça fait déjà 18 ans que je gère le restaurant Chez Saint-Pierre. Mon premier projet, c’est vraiment de faire aimer le métier à ces jeunes-la.

La 11e saison des chefs sera présentée au printemps 2022 sur ICI Télé.