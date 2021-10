La Saskatchewan recevra bientôt 2,6 millions de tests rapides supplémentaires

Des tests volontaires de routine à domicile aideront à prévenir la transmission asymptomatique chez ceux qui ne peuvent pas être vaccinés, et réduiront la transmission du virus dans la communauté , explique le gouvernement provincial dans un communiqué envoyé vendredi.

Plus de 1,3 million de tests seront distribués gratuitement au grand public à partir du 18 octobre, par l’intermédiaire des casernes de pompiers participantes, des chambres de commerce locales, et des centres de test et d'évaluation de l’Autorité de la Santé de la Saskatchewan ( SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan ).

Les tests ne sont pas emballés individuellement, mais par lots , souligne la province, qui prévient que le matériel sera distribué rapidement sur le principe du premier arrivé, premier servi, avec un ensemble par ménage pour le moment .

Afin de répondre aux besoins, la province a augmenté sa demande à Ottawa, passant sa commande d’un à quatre millions de tests par mois.

Les écoles recevront une nouvelle livraison de 720 000 tests, et le reste sera distribué notamment aux établissements de vie collective, comme les centres de soins de longue durée, les foyers de soins personnels, les établissements correctionnels, et les refuges.

Les travailleurs de la santé, ainsi que les entreprises enregistrées auprès de la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan pour un programme de surveillance du lieu de travail recevront également des trousses de tests rapides.

En outre, plus de 360​ 000 tests seront fournis aux communautés des Premières Nations de la province.

Le gouvernement de la Saskatchewan souligne que l’autotest rapide est un outil de surveillance supplémentaire chez les personnes asymptomatiques, et qu’il ne remplace pas la vaccination contre la COVID-19.

Une liste des lieux où seront distribués les tests sera disponible sur le site internet du gouvernement de la Saskatchewan, et elle sera mise à jour à mesure que les tests seront livrés et disponibles.