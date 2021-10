Un Trifluvien figure dans le nouveau vidéoclip d’Adele

L’étudiant en théâtre au Cégep de Trois-Rivières n’y croit toujours pas. Il a été contacté par son agente qui l’a informé que j’avais un rôle à accepter ou non. Je lui ai demandé si je devais passer une audition, mais non! , explique Dylan Turner.

Est-ce que c’est Xavier Dolan qui a pensé à moi? J’en n’ai aucune idée. C’était la première fois que je travaillais avec lui. Je ne sais pas où il m’a connu.

Dylan Turner étudie en théâtre au Cégep de Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

C’est la première fois que Dylan recevait une offre, sans avoir à passer en audition. Il a su sur le plateau qu’il apparaitrait dans le vidéoclip de la chanson Easy On Me d'Adele.

Ça me fait quelque chose et quand je me suis regardé pour la première fois, j’étais fier Je pense à mon petit moi, il y a quelques années, qui écoutait Adele dans sa chambre, qui faisait du karaoké et là, je suis dans son vidéoclip. Je n’aurais jamais pensé à ça , raconte-t-il.

Sur le plateau de tournage, impossible de laisser les émotions l’emporter. On ne pouvait pas la regarder. […] J’étais sur le plateau avec "ma famille" et l’auto d’Adele passait devant nous et on ne pouvait pas la regarder. J’ai juste vu ses cheveux dans l’auto , poursuit le jeune homme qui apparait dans le vidéoclip assis près d’une roulotte. Il est notamment vu en train de se faire embrasser sur une joue à un certain moment.

Dylan Turner est notamment vu en train de se faire embrasser sur une joue à un certain moment du vidéoclip. Photo : Capture d'écran - Youtube / Adele

Tout le monde se demande si c’est Adele, mais non parce qu’elle était dans l’auto. Moi j’étais comme l’ado qui n’a pas envie d’être là , explique Dylan.

Une porte vers l’avenir?

À 17 ans, Dylan Turner n’en est pas à ses premières apparitions devant la caméra. Il a fait de la figuration et obtenu des rôles dans diverses émissions de télévision et des publicités.

Il demeure toutefois prudent malgré certaines attentes. Dans ce métier-là, ce n’est pas certain malheureusement. Ce n’est que le début, mais j’ai vraiment eu une belle surprise, c’est quelque chose d’incroyable je trouve.

Peut-être que ça va m’ouvrir des portes que je n’aurais pas eues si je n’avais pas fait le vidéoclip, je l’espère en tout cas! Une citation de :Dylan Turner

Travailler pour Adele a été une belle expérience pour Dylan Turner, mais travailler avec Xavier Dolan l’a marqué encore plus. Il affirme qu’il retournerait à n’importe quel moment sur un plateau de tournage avec le réalisateur québécois s’il en avait la chance.

