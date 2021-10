La résilience du seul entraîneur-chef noir dans le hockey professionnel

Avant sa promotion chez les Cyclones de Cincinnati le 31 août, il était possible de compter sur les doigts d'une main ceux ayant piloté une équipe professionnelle. Le premier, John Paris, l'a fait en 1994 dans la Ligue internationale de hockey (LIH). En 1998, Dirk Graham a été le premier – et le seul à ce jour – à atteindre la LNHLigue nationale de hockey . Et Payne, en 2021, est le seul à être actif dans tout le réseau de ligues professionnelles masculines en Amérique du Nord.

ESPN, le réseau de télévision de la LNHLigue nationale de hockey , les journaux locaux ou encore ceux de son patelin, le Torontois ne peut plus dénombrer les entrevues qu'il a accordées ces derniers mois. Ce n'est pas qu'il apprécie particulièrement les projecteurs, mais plutôt qu'il veut montrer que la persévérance paie et qu'il existe des modèles dans le monde du hockey pour les jeunes issus de la diversité.

C'est sans aucun doute un voyage. C'est un processus et ça demande du temps , confie-t-il au téléphone.

Et de la résilience aussi. Jason Payne a trimé dur pour se rendre où il est. Fils de parents qui ont immigré des Caraïbes, il a défini son propre chemin dans le monde du hockey.

Ma mère est de Sainte-Lucie et mon père de Saint-Vincent alors le hockey, vous vous en douterez, ce n'était pas leur truc. Le frère aîné de mon père a un peu joué à Toronto alors c'est pas mal tout le hockey auquel ma famille a été exposé , raconte-t-il. Ma mère ne conduisait pas alors on prenait le transport en commun, la CTTCommission de transport de Toronto , pour se rendre aux arénas, aux matchs, aux camps de sélection.

Jason Payne a joué pour 27 équipes de hockey professionnel dont les Royals de Reading en 2008. Photo : Reading Royals

Payne n'était pas doué au départ. En fait, ses habiletés n'ont jamais fait sa marque de commerce. Ce sont sa résilience et sa volonté à faire le nécessaire qui lui ont permis de se tailler une carrière de 14 saisons dans le hockey professionnel.

L'envie de devenir entraîneur lui est venue en 2008, alors qu'il évoluait pour les Royals de Reading dans la ECHL et qu'il s'interrogeait sur la suite des choses.

J'étais un joueur en plus d'être un entraîneur adjoint. J'ai appris le métier comme ça, en découpant des séquences vidéo et en faisant les choses qu'un adjoint doit faire tout en jouant.

Par la fin de cette saison, Payne s'était fait quelques liens dans la communauté des entraîneurs. Il avait aussi une école de hockey et une équipe de niveau AAA sous sa gouverne à Toronto. Et, une chose en entraînant une autre, il a reçu un appel de Matt Thomas en 2018, l'invitant à le rejoindre comme adjoint à Cincinnati.

Entraîneurs-chefs noirs dans le hockey professionnel John Paris (Atlanta, LIH, 1994-95)

Dirk Graham (Chicago, LNH, 1998-99)

Shawn Wheeler (Charlotte, ECHL, 1998-2000)

Graeme Townsend (Macon, Greensboro, CHL/ECHL, 1999-2002)

Leo Thomas (Mayhem, SPHL, 2018-2019)

Jason Payne (Cincinnati, ECHL, 2021- )

Quand ce dernier a obtenu un poste d'entraîneur adjoint dans la Ligue américaine (LAH) cet été, les Cyclones ont choisi de confier les rênes au Torontois.

Avec le travail que j'ai mis à Cincinnati, les relations que j'ai établies et la culture que j'ai aidé à construire, ils ont cru que j'étais le candidat le plus qualifié pour ce poste , dit-il.

Jason Payne travaille d'ailleurs pour l'une des équipes dites parmi les plus progressistes du monde du hockey. Kristin Ropp, qui en est la directrice générale, est l'une des deux seules femmes à occuper ce poste dans la ECHL, la LAH et la LNH. Toni Will, avec Kalamazoo dans la ECHL, est l'autre.

Vos habiletés ne devraient pas être déterminées par votre race ou votre culture, mais par le travail que vous êtes prêts à mettre. On dit de nous qu'on est progressistes, alors qu'on ne l'est pas. On veut simplement les meilleurs, comme tout le monde devrait le faire , tonne-t-il.

Jason Payne a été invité au camp de développement des espoirs des Sabres de Buffalo cet été. Photo : Twitter/Cincinnati Cyclones

Le nouvel entraîneur-chef des Cyclones se fait d'ailleurs un point d'honneur d'avoir de bonnes personnes au sein de son équipe avant d'avoir de bons joueurs de hockey.

On n'a pas de temps à donner aux gens qu'on dit culture killers. Seules les bonnes personnes permettent de faire avancer une organisation. Nick Saban, un grand entraîneur, le disait : ''on veut que les bonnes personnes soient dans l'autobus, dans les bons sièges, et que les mauvaises personnes descendent du bus''.

Payne, qui est aussi membre du programme PANDCpersonnes autochtones, noires et de couleur de l'Association des entraîneurs de la LNH, s'est d'ailleurs adressé à ses joueurs à l'ouverture du camp d'entraînement, la semaine dernière, pour faire le point sur ses expériences dans les ligues mineures comme la ECHL.

Il dit que le racisme existe toujours et que ses joueurs, même à petite échelle, peuvent aider à lutter contre la discrimination en montrant l'exemple et en se posant comme d'importants acteurs dans la communauté.