Entrée ouest de Rivière-du-Loup : la Ville franchit une étape majeure

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) a récemment confirmé son intention de libérer la Ville de ses obligations concernant les terrains situés entre le boulevard de l'Hôtel-de-Ville et la rue Fraser.

La mairesse sortante de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, s'est réjouit de terminer son mandat sur ce dossier qui stagnait depuis plus de 10 ans. Elle souhaite que des promoteurs déposent leurs projets et que la Ville puisse les étudier.

On va quand même avoir des exigences de beauté dans les bâtiments et avoir un certain milieu de vie qui va se prêter à ce terrain-là.

Une citation de :Sylvie Vignet, mairesse sortante