Un quasi-retour à la normalité pour les bars et les restaurants de la région

Le gouvernement du Québec a annoncé jeudi que ces établissements pourront de nouveau fonctionner au maximum de leur capacité.

Un soulagement pour plusieurs propriétaires, même si certains auraient espéré davantage.

Ça arrive à point, ça fait longtemps qu’on l’attendait cette nouvelle-là , lance le propriétaire du restaurant Le Ste-Anne de Ville-Marie, Maxime Desrochers.

Depuis mars 2020, tout a changé pour le propriétaire du Ste-Anne. Moins de tables, moins d’employés et des rideaux de plastique entre les tables.

Le 1er novembre prochain, Maxime Desrochers pourra récupérer presque toutes ses tables et permettre aux clients de s'asseoir au bar.

Ça va peut-être me permettre d’engager des serveurs et serveuses pour le week-end et d'avoir mon cuisinier un peu plus avec l’optique avec plus de monde, plus d’achalandage et le temps des Fêtes aussi qui arrive , dit-il.

Avec cette annonce, Maxime Desrochers a l’impression de retrouver l’entreprise qu’il gérait avant la pandémie.

Il commence à être temps qu’on retrouve nos business. Les subventions salariales se terminent bientôt aussi. On est capable de retrouver nos business sans avoir à gérer toutes ces restrictions-là, mais en gardant une sécurité pour nos clients , affirme-t-il.

Le passeport vaccinal peut entraîner des délais dans les restaurants. (archives) Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Ce sera aussi un retour à la quasi-normalité pour la propriétaire du St-Exupéry de Rouyn-Noranda qui récupère une dizaine de places assises. Même si la nouvelle est bien accueillie, Pascale Culhane affirme toutefois qu’il s’agit d’une gestion imposante avec l’imposition du code QR, le registre des clients et le lavage des mains.

Je suis contente, je l’attendais, mais ça reste qu’on a encore beaucoup de tâches et on est encore en pénurie de main-d’œuvre. Ça me stresse un peu de rajouter des tables parce que je sais qu’on a beaucoup de tâches à faire avant que les clients soient assis à leur place. Rajoutes-en 10 dans l’entrée qui attendent de se faire scanner, ça ajoute un stress de plus , avoue-t-elle.

Toujours pas de danse et de karaoké

Certaines restrictions demeurent toutefois, comme l'interdiction de danser, de chanter et d'assister à des spectacles debout.

Le karaoké n'est toujours pas permis au Québec. (archives) Photo : Shutterstock / Vershinin89

Pour le propriétaire de deux bars à Ville-Marie, Charles Joannette-Plâsse, ces restrictions font mal. Son créneau d’activité est normalement les spectacles. Il est donc passé d’une capacité d’accueil de 200 personnes à 60. Depuis le début de la pandémie, son équipe de travail, elle, a drastiquement diminué de 25 employés à 4 actuellement.

On a coupé les quarts de travail durant les midis, on a coupé des heures de travail le soir. On a coupé le staff aussi, parce que ça roule. Il y a moins d’employés , déplore-t-il.

L’annonce du gouvernement lui permet d’ajouter une quinzaine de places assises. Charles Joannette-Plâsse ajoute toutefois que sa clientèle a hâte de retrouver le plancher de danse.

La présentation du passeport vaccinal et le port du masque lors des déplacements restent en place dans les bars et les restaurants.