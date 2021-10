Des trousses de dépistage rapide seront distribuées partout au Nouveau-Brunswick

Ces trousses de dépistage seront distribuées à la population dans toutes les régions, et pas seulement dans les zones où le nombre de cas de COVID-19 est plus élevé et où des mesures coupe-circuits sont en vigueur, comme l’annonçait jeudi le gouvernement.

Ces trousses de dépistage pourront être utilisées à la maison lorsque vous en aurez besoin. Une trousse comprend cinq tests.

Comme l’expliquait jeudi soir au Téléjournal Acadie la professeure Roxane Borgès Da Silva, de l’École de santé publique de l’Université de Montréal, les tests de dépistage rapide sont fiables pour détecter la COVID lorsqu’une personne est très contagieuse, même en l’absence de symptômes.

La professeure déclare qu’ils sont un outil pertinent de prévention de la COVID dans une communauté. Elle estime qu’ils sont notamment utiles aux parents qui hésitent à envoyer un enfant à l’école, et leur feront sauver du temps. Toutes les personnes âgées de 2 ans ou plus peuvent utiliser ce test.

Où aller chercher une trousse de dépistage?

Des trousses gratuites de tests rapides seront d’abord distribuées aux endroits suivants, le samedi 16 octobre, de 8 h à 17 h :

stationnement de Magic Mountain – 150 chemin Magic Mountain , à Moncton

– 150 chemin , à Moncton Perth-Andover Middle School – 20 rue Nissen , à Perth-Andover

– 20 rue , à hôtel de ville de Grand-Sault (stationnement à l’arrière) – 131 rue Pleasant , à Grand-Sault

Dès le lundi 18 octobre, les membres du public pourront se les procurer gratuitement aux endroits suivants :