L’histoire derrière les sept pianos publics d’Alma

Durant la pandémie nous étions en train de marcher un soir. Il m'a confié qu'il s'ennuyait beaucoup d'un aspect de Montréal. Il est tombé amoureux des pianos publics. Il passait de grandes soirées dehors à en jouer , relate le papa.

Ne reculant devant rien pour concrétiser le rêve de son garçon, François Privé a créé un groupe sur Messenger et a entrepris une campagne de financement pour acquérir un premier piano.

Un premier instrument a été installé l’été dernier, mais cette année, six autres ont été dispersés partout dans la ville. François Privé demande les autorisations aux gestionnaires et propriétaires des endroits visés avant d’y déposer un instrument. On en trouve entre autres au centre-ville d’Alma, à l'école secondaire Camille-Lavoie et à la résidence Le Saint-Jude.

Nous nous sommes aperçus qu’il y en avait plein de disponibles. On s’est mis à en mettre, à en mettre. Le monde aime ça. Ça met de la vraie vie! Jamais on ne s’est fait demander de les enlever parce que ça amène juste du positif , relate celui qui est aussi enseignant au Collège d’Alma.

Au centre-ville d'Alma, on retrouve aussi un piano au Café L'Accès. Photo : Laurie Gobeil

Un projet mobilisateur

Une quarantaine de bénévoles ont réalisé le transport des pianos, récupérés gratuitement ou à moindre coût sur Internet.

C'est comme un trip de gang un peu. François nous commande sur Messenger. Comme certains ne peuvent pas alors on se ramasse une petite gang à forcer après le piano. C’est vraiment un beau projet! , de souligner avec enthousiasme Sylvain Mailloux, lui-même passionné de musique.

Gabriel Truchon a aussi participé à la récolte. Il trouve complètement génial de pouvoir jouer lorsqu’il sort au centre-ville, avec des amis.

J’y vais toutes les fois que je sors en ville. Toujours , précise-t-il.

Quelques bénévoles ont décidé d'entreposer ce piano, victime de vandalisme l'été dernier. Photo : Laurie Gobeil

Constater que le projet rejoint autant les pianistes que les amateurs de musique réjouit l’instigateur.

C’est cette récolte-là qui est belle à voir, je trouve. La récolte de tous les jeunes talents qui n’ont pas tout à fait assez confiance pour aller sur une scène, mais qui ont assez confiance pour aller dehors jouer. Ça fait des maudites belles soirées!

Dans des centres commerciaux

Pour protéger les instruments cet hiver, François Privé souhaite en placer quelques-uns dans des centres commerciaux.

C'est un peu moribond par bout. Mettre un piano comme ça, s'il y a une gang de jeunes qui s'installent et qui trippent ensemble dans un centre commercial, bien ça met peu d'animation, un peu de vie.

Pour l'été prochain, les bénévoles aimeraient donner une seconde vie à d'autres pianos et étendre cette douce folie dans d'autres municipalités.