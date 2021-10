Itinérance : Val-d’Or en mode solutions

Confrontés à des mesures de confinement, des fermetures de commerces et des déplacements plus limités vers les grands centres, les itinérants ont été plus visibles dans le paysage valdorien depuis le début de 2021.

Le nombre total d’itinérants est impossible à définir avec exactitude, mais les autorités de la santé estiment que 150 personnes gravitent autour la Piaule sur une base annuelle. Le deuxième site d’hébergement temporaire, mis en place par le CISSS-AT depuis février à l’église Saint-Sauveur, accueille lui aussi toujours 15 personnes chaque soir et sa fermeture n’est pas prévue à court terme.

Alors que Val-d’Or vivra vendredi soir la 32e Nuit des sans-abri, le maire Pierre Corbeil reconnaît l’ampleur du phénomène, mais il refuse de parler d’une situation en perte de contrôle.

Le phénomène s’est modifié avec la pandémie et il semble avoir pris plus d’acuité depuis quelques mois, affirme-t-il. Avec des températures clémentes pour rester dehors, des espaces publics laissés vacants par la population et des accès plus limités à plusieurs endroits, ça a donné une impression d’abandon, mais tout le monde est au travail pour bien tracer les contours de la situation, avoir un portrait juste et s’y attaquer. On sait que c’est un phénomène mixte et varié et il faut presque des solutions au cas par cas.

Forte présence autochtone

Le visage de l’itinérance demeure étroitement lié à la réalité autochtone, de plus en plus présente à Val-d’Or, en raison notamment d’un boom démographique. Le centre de répit de jour Chez Willie a d’ailleurs cumulé près de 15 000 visites en 2020-2021, dont 52 % de membres des Premières Nations.

Pour Édith Cloutier, du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, une partie de la solution pour cette clientèle passe par une offre de service culturellement adaptée.

La Ville de Val-d'Or et ses partenaires en itinérance ont fait le point sur la situation, vendredi. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Une personne autochtone en situation d'itinérance n'a pas la même trajectoire qu’un non-autochtone, avance-t-elle. Elles ont un vécu qui vient de notre histoire. Il faut voir au-delà de la personne et voir l’enfant qui s’est retrouvé au pensionnat de St-Marc et qui en vit des traumatismes. Il faut attaquer la problématique de dépendance avec des solutions qui en tiennent compte et c’est sur quoi on travaille au Centre et avec les partenaires du milieu.

Les gens d’affaires sonnent l’alarme

Pour les gens d’affaires du centre-ville de Val-d’Or, la question de l’itinérance est devenue très problématique au cours des derniers mois. Divers enjeux de sécurité et de salubrité ont d’ailleurs été adressés au cours de l’été, avec l’ajout de gardiens dans les parcs Lapointe et Dumais et l'installation de toilettes chimiques.