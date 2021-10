Le passeport vaccinal maintenant exigé dans les établissements de santé du Québec

Ceux qui doivent se rendre à l’hôpital pour y recevoir des soins n’ont toutefois pas à répondre à cette exigence.

La mesure nécessite un certain ajustement des services offerts aux résidents des RPA. La vérification du passeport se fait par une préposée qui doit également répondre aux besoins des résidents. À la résidence Le Jardin à Trois-Rivières, une table avait déjà été installée vendredi matin pour tenir le registre. Les visiteurs doivent donc patienter pour entrer.

De façon générale, l’imposition du passeport vaccinal aux visiteurs est relativement bien reçue même si les résidents et les responsables ont bien hâte que la pandémie soit derrière eux.

Nous, on n’a jamais eu de cas en un an et demi. C’est le cas de beaucoup de RPA. [Les résidents] ont tous été vaccinés, ou à peu près tous, on est à 95 % de vaccination. Il y aurait envie de relâchement un petit peu. En ce moment, on ne pense pas que nos résidences sont des milieux en danger , explique le directeur de la résidence, Richard Maziade.

À lire aussi : Assouplissements dans les bars et les restaurants : réactions partagées à Trois-Rivières

Le Regroupement des aidants naturels de la Mauricie souligne que leurs membres sont majoritairement vaccinés. D’ailleurs, ceux qui désiraient entrer dans les CHSLD au printemps dernier devaient être vaccinés.

La plupart de nos aidants sont vaccinés, puis ils ont plus peur que les gens qui ne sont pas vaccinés contaminent leurs proches , indique la coordonnatrice Christiane Guilbeault.

J’imagine qu’à date, à cause des vagues qu’il y a eu, qu’il fallait que les gens soient vaccinés pour avoir droit d’aller aider dans les CHSLD, dans les résidences, etc., que les proches aidants qui aidaient vraiment.

Moi, je trouve que c’est nécessaire. C’est une protection pour nous autres, pour les résidents. […] Il faut se plier. On est rendu là. Donc tu as le choix d’avoir d’avancer ou de reculer , estime une proche aidante.

Des exceptions sont prévues entre autres pour ceux qui accompagnent une personne nécessitant une assistance, ceux qui accompagnent une personne de moins de 14 ans et ceux qui accompagnent lors d’une naissance.

Avec les informations d'Amélie Desmarais et de Pascale Langlois