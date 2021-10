Preuve vaccinale désormais obligatoire dans les établissements de santé

Les personnes âgées de 13 ans et plus doivent dorénavant présenter leur passeport vaccinal ainsi qu'une pièce d'identité avec photo afin d'accéder à plusieurs établissements de santé et de services sociaux au Québec, dont ceux des CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord.