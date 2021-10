Des résidents des Tri-Cities brisent l’isolement causée par la pandémie

La pandémie a incité quatre parents à créer un groupe qui offre des activités gratuites en tout genre aux habitants de Coquitlam, Port Coquitlam, et Port Moody : la région Tri-Cities. Le groupe Tri-Cities United veut ainsi venir en aide aux personnes et aux familles qui souffrent de solitude.

Les fondateurs du groupe Genevieve Kyle-Lefebvre, Renata Steele, Shawna Comey et Vishad Deepaul ont pris conscience que la crise sanitaire jouait un rôle important sur la santé mentale des habitants des trois villes voisines.

« Tri-Cities United a été créé au début de la pandémie, avec pour objectif de rapprocher les gens », présente l’une de ses fondatrices Genevieve Kyle-Lefebvre, hygiéniste dentaire.

À l'aide d’un groupe public sur le réseau social Facebook, les fondateurs du groupe ont pu joindre des personnes dont le cercle social s’était effrité en raison de la distanciation physique. Le groupe compte maintenant plus de 700 membres. Toute personne qui vit dans la région peut s’y inscrire.

À lire aussi : Briser la solitude de la longue COVID-19

« Mais en tant que telle, toute personne dans le Lower Mainland peut se joindre à nous », précise Geneviève Kyle-Lefebvre qui produit et crée également des contenus pour un podcast éducatif en français et en anglais.

Connecter, se rapprocher des gens est notre motivation. Une citation de :Genevieve Kyle-Lefebvre, fondatrice, Tri-Cities United

Des activités gratuites en ligne

Chaque mois, le groupe propose une activité sur Zoom accompagnée d’un coffret avec les éléments essentiels pour y prendre part. Par exemple, à l’Halloween, les membres du groupe vont recevoir une citrouille et des outils pour la sculpter.

La popularité est telle qu’il manque parfois de coffrets pour répondre à la demande, mais les quatre fondateurs contribuent eux-mêmes et font appel à des commanditaires.

« Côté argent, on fait ce qu’on peut avec ce qu’on a », admet l’hygiéniste dentaire.

Cette année, à peine 45 minutes après l’annonce du thème de l’activité pour l’Halloween, les 40 coffrets disponibles avaient trouvé preneurs.

Centraide United Way Canada, un réseau bilingue regroupant 71 centres et desservant plus de 5000 collectivités canadiennes, soutient également le groupe à l’aide de bourses.

Aider des familles pendant les fêtes

Les bénéficiaires sont majoritairement des familles avec enfants. Pour cette raison, les quatre fondateurs de Tri-Cities United commencent à anticiper l’arrivée de la période des fêtes de fin d’année.

D’après Genevieve Kyle-Lefebvre, conscients que plusieurs familles ne pourront pas offrir de jouets à leurs enfants, les fondateurs organiseront en décembre une campagne de collecte de jouets neufs ou en bon état en collaboration avec l’organisme West Coast Families.