Heures supplémentaires : le PDG du CIUSSS de l’Estrie - CHUS reçoit une mise en demeure

La FIQFédération interprofessionnelle de la santé du Québec demande que ses membres reçoivent des horaires de travail réguliers, et de ne plus utiliser le temps supplémentaire obligatoire (TSO) dans les plans de gestion habituels. C'est rendu monnaie courante, ce n'est même plus indiqué TSOtemps supplémentaire obligatoire , déplore la présidente de la FIQ-SPSCEFédération interprofessionnellede la santé du Québec-Syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l'Est , Sophie Séguin. C'est "Tu n'as pas le choix, tu restes". Ce sont des TSOtemps supplémentaire obligatoire déguisés, les horaires sortent et ils se disent : "Ce n'est pas grave s'il y des écarts. On va obliger les gens à rester!"

Sophie Séguin estime que les annonces faites par le CIUSSS pour trouver des solutions à la pénurie de main-d'oeuvre ne permettent pas de régler le fond du problème. On a des gens en souffrance depuis des mois, voire des années [...] Il ne faut pas attendre qu'un accident majeur arrive parce que quelqu'un fait trois, quatre, cinq TSO par semaine.

On a mis un petit diachylon, mais le sang coule autour! On ne gère pas la plaie! Une citation de :Sophie Séguin, présidente de la FIQ-SPSCE Fédération interprofessionnellede la santé du Québec-Syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l'Est

Elle ajoute que la FIQ-SPSCEFédération interprofessionnellede la santé du Québec-Syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l'Est ne sent pas non plus une réelle volonté des dirigeants de réorganiser adéquatement les services.

Force est de constater que les plans de contingence sont notamment insuffisants pour contrer le TSO, et pour nous, il faut agir maintenant [...] Si on ne le fait pas, on va rentrer dans le mur , soutient-elle.

C'est la responsabilité du CIUSSS et du PDG de s'assurer que les travailleurs, que nos membres, que les professionnels en soins travaillent dans des conditions acceptables. Et ce n'est pas avec des petites mesures comme elles sont annoncées! Une citation de :Sophie Séguin, présidente de la FIQ-SPSCE Fédération interprofessionnellede la santé du Québec-Syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l'Est

La présidente croit qu'il serait essentiel que l'avis du syndicat soit pris en considération pour trouver des pistes de solutions. Elle affirme que celui-ci est informé, mais non consulté dans le cadre de ces plans de contingence.

On aimerait s'assoir avec eux, et les regarder, ces plans , demande-t-elle. On a fait plusieurs moyens de pression au cours des derniers mois, et on a l'impression de ne pas avoir été pris au sérieux.

On veut un employeur qui prend soin de sa population, mais aussi de ses employés. Une citation de :Sophie Séguin, présidente de la FIQ-SPSCE Fédération interprofessionnellede la santé du Québec-Syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l'Est

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a également reçu une mise en demeure de la FIQFédération interprofessionnelle de la santé du Québec .

Dans sa lettre, l’avocate de la FIQFédération interprofessionnelle de la santé du Québec , Émilie Gauthier, constate qu’ il y a urgence d’agir pour éviter un préjudice irréparable au réseau de la santé. Il s’agit d’une question urgente et primordiale pour la santé et la survie des membres de notre cliente, mais aussi pour la sécurité de la population .

En obligeant les infirmières à effectuer du temps supplémentaire de manière répétitive et abusive , leurs patrons font preuve d'une gestion lacunaire, négligente, fautive et arbitraire , poursuit le document.