Importante éclosion de COVID-19 à l’Établissement de détention de Sherbrooke

Huit détenus et un agent correctionnel de l'Établissement de détention de Sherbrooke auraient contracté la COVID-19 au cours des derniers jours.

L'information a été confirmée par le président national du Syndicat des agents de la paix en service correctionnel du Québec, Mathieu Lavoie. Actuellement, on est aux prises avec une éclosion à l'établissement de Sherbrooke, mais une aussi également à la prison de Rivière-des-Prairies de Montréal. Les deux éclosions sont liées. C'est un détenu asymptomatique de l'établissement de Rivière-des-Prairies qui a été transféré à l'établissement de Sherbrooke. On s'est rendu compte que la personne était positive et en a contaminé d'autres dans le transport.

Selon M. Lavoie, un dépistage massif et des enquêtes sont en cours afin de déterminer si des agents doivent être retirés pour éviter d'autres contaminations.

Ces chiffres pourraient être revus à la hausse, car nous attendons encore des résultats de tests et d'enquête .

M. Lavoie soutient que lors des premières vagues du COVID-19, des mesures spéciales avaient été mises en place pour éviter au maximum les risques de transmission. Comme on le voit, il y a eu un délaissement de ces mesures. Nous n'avons pas accès aux tests rapides. C'est le jour de la marmotte. La COVID avait disparu des établissements de détention. Dans les derniers mois, il y avait eu quelques éclosions, mais c'était ciblé. Ça revient en force. On semble avoir oublié les procédures , déplore-t-il.

Du côté de l'établissement de Montréal, près d'une cinquantaine de détenus et 11 employés ont été déclarés positifs à la COVID-19.

Au moment d'écrire ces lignes, la santé publique de l'Estrie n'avait pas confirmé les informations du syndicat. Dans son plus récent bilan, publié jeudi, on indiquait que 19 milieux recensaient une éclosion dans la région.

Pénurie de personnel

Le président du syndicat, Mathieu Lavoie, est préoccupé par l'impact que pourraient avoir ces éclosions dans les prisons qui doivent déjà faire face à l'enjeu de la pénurie de personnel.

Au cours des 18 derniers mois, quelque 200 agents correctionnels ont quitté leur poste au Québec. Au total, 400 postes sont présentement vacants dans l'ensemble des établissements carcéraux de la province.