Les aménagements extérieurs inaugurés à la Maison pour tous Saint-Jean-Eudes

La première phase avait débuté au printemps 2019. Au total, les aménagements ont coûté 860 000 $.

Selon le communiqué, c’est grâce à un investissement de Saguenay, avec l’aide du conseiller municipal Jean-Marc Crevier, que les travaux ont pu être réalisés.

L'entreprise Rio Tinto, dont le Complexe Jonquière se trouve tout près, a aussi contribué via un partenariat financier qui a permis la plantation d’une soixantaine d’arbres matures. La population du quartier Saint-Jean-Eudes a été invitée à acquérir son arbre que la Maison pour tous a pris soin d’identifier pour chacune des familles ayant contribué financièrement.

Je tiens à souligner le dévouement de Jean-Marc Crevier et la collaboration exemplaire de Ville de Saguenay et ses employés qui ont contribué à la réalisation de ces magnifiques travaux. Merci à notre partenaire Rio Tinto pour sa contribution financière , a commenté par voie de communiqué Martine Girard, présidente du conseil d'administration de la Maison pour tous Saint-Jean-Eudes.

L'organisme à but non lucratif existe depuis 12 ans. Selon le communiqué, il a pour mission de créer un milieu de vie où l’on s’amuse, découvre, apprend, transmet et échange des connaissances reliées au développement culturel et de formation du citoyen.