Le ministre Christian Dubé rencontre les dirigeants du CISSS-AT à Malartic

Après s'être rendu à Senneterre en avant-midi, il s'adressait aux médias à la suite d'une rencontre avec la PDG du CISSS-AT, Caroline Roy, et le président du conseil d'administration, Claude Morin.

Les députés caquistes Pierre Dufour et Suzanne Blais ainsi que la députée solidaire Émilise Lessard-Therrien sont également sur place.

Christian Dubé, ministre de la Santé, et Pierre Dufour, ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Il dit avoir ressenti le sentiment de fierté de Senneterre cet avant-midi, mais a confirmé que la fermeture partielle temporaire du CLSC de nuit dès lundi sera maintenue.

La décision de Senneterre, ce n'est pas une décision facile, mais au niveau du CLSC, au niveau de l'urgence, de passer à moins de quarts de travail pendant une certaine période, je pense que c'est la bonne décision. Il faut regarder qu'est-ce qu'on fait dans l'ensemble dans l'Abitibi. Il faut regarder l'image globale de l'Abitibi-Témiscamingue et pas uniquement de Senneterre. C'est pour ça que malheureusement, des fois, il faut faire des choix très difficiles , dit-il.

Il souhaite travailler sur des stratégies d'attraction pour la profession infirmière. J'ai un objectif très clair, c'est de ramener les infirmières pour avoir un réseau beaucoup plus humain et beaucoup plus performant , affirme-t-il.

Plus d'informations suivront.