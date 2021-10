Heures supplémentaires : la FIQ met en demeure Québec

La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) met en demeure le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, de mettre fin « à l’utilisation abusive du temps supplémentaire obligatoire » d’ici le 15 novembre.

Dans sa mise en demeure, l’avocate de la FIQ, Émilie Gauthier, constate qu’ il y a urgence d’agir pour éviter un préjudice irréparable au réseau de la santé. Il s’agit d’une question urgente et primordiale pour la santé et la survie des membres de notre cliente, mais aussi pour la sécurité de la population .

La FIQ représente des infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques.

En obligeant ces professionnelles en soins à effectuer du temps supplémentaire de manière répétitive et abusive , leurs patrons font preuve d'une gestion lacunaire, négligente, fautive et arbitraire , poursuit le document.

Cette façon de faire porte incontestablement atteinte aux droits et libertés fondamentales des membres de la FIQ, argumente également Me Gauthier.

Cette situation ne peut plus être tolérée. Une citation de :Extrait de la mise en demeure envoyée par la FIQ au ministre de la Santé

La mise en demeure dénonce le fait que ces employées sont souvent forcées à travailler pendant 16 heures, parfois plus , ce qui a pour conséquence qu'elles sont exténuées et travaillent dans un climat angoissant et caractérisé par une forte détresse psychologique .

Cette détresse est d’une telle ampleur qu’il n’est pas rare de voir de nombreuses professionnelles en soins éclater en sanglots au cours de leur prestation de travail. Certaines tiennent même des propos suicidaires , mentionne-t-elle.

La gravité de la situation est sans précédent et d’une ampleur incontestable. Une citation de :Extrait de la mise en demeure envoyée par la FIQ au ministre de la Santé

En obligeant les heures supplémentaires, la FIQ accuse les gestionnaires de se reposer sur une mesure qui devrait être exceptionnelle plutôt que de rechercher de véritables solutions.

Pour elle, cette solution passe par l’implantation obligatoire de ratios sécuritaires professionnelles en soins/patients, un remède qu’elle propose d’ailleurs depuis déjà un moment. Et lorsqu'il s’avère que le personnel n’est pas en nombre suffisant pour atteindre ces ratios, l’offre de services devrait alors être ajustée, pense-t-elle.

Maintenir désespérément l’offre de services avec du personnel en moins et en détresse, c’est mettre en danger la sécurité des patients, tout comme celle des professionnelles en soins. Une citation de :Extrait de la mise en demeure envoyée par la FIQ au ministre de la Santé

Plus de détails à venir.