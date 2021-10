Mise en demeure contre le CISSS du Bas-Saint-Laurent afin de cesser le TSO

La FIQFédération interprofessionnelle de la santé du Québec et ses syndicats affiliés avaient annoncé, quelques jours plus tôt, qu'ils souhaitaient emprunter la voie judiciaire pour contraindre le gouvernement à en finir avec cette pratique qui s'applique aux infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques.

Une dizaine de régions du Québec font partie de l'offensive, dont le Bas-Saint-Laurent.

Le Syndicat des professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires de la région a ainsi demandé à la présidente-directrice générale du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , Isabelle Malo, d'agir afin de mettre fin à l’utilisation abusive du TSOTemps supplémentaire obligatoire dans ses établissements.

Un TSOTemps supplémentaire obligatoire , c’est une mesure d’exception, c’est quelque chose qui devrait arriver très rarement, mais actuellement, c’est tous les jours. C’est rendu une culture et ça ne devrait pas être ça. Une citation de :Cindie Soucy, présidente du Syndicat des professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires

Cindie Soucy, présidente du Syndicat des professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires du Bas-Saint-Laurent (archives). Photo : Radio-Canada / Édith Drouin

Mme Soucy déplore que le recours au travail en temps supplémentaire obligatoire soit désormais un mode de gestion bien établi, ce qui illustre, selon elle, une grande défaillance dans la gestion de l’établissement.

On a des secteurs, comme à Matane et dans la Matapédia, qui sont très fragiles actuellement et qui travaillent en sous-effectifs. Ça met à risque les soins donnés à la population, la qualité des soins. On demande à Mme Malo de prendre des actions politiques, même si elles sont très difficiles, pour respecter la capacité des professionnels en soin de prodiguer des soins sécuritaires, à la hauteur de ce qu’ils sont capables de faire , explique-t-elle.

Des professionnels à bout de souffle

Cindie Soucy ajoute que ces situations occasionnent énormément d'épuisement et de détresse psychologique chez les professionnels de la santé. Elle demande ainsi aux gestionnaires d'appliquer les plans de contingences qui visent la diminution des services offerts à la population.

Souvent, la situation est tellement grave qu’il est rendu trop tard pour trouver des solutions qui seraient adéquates. Si on veut préserver les services qui sont donnés à la population, il arrive un temps où on n'a pas le choix de diminuer pour permettre aux professionnels en soin, qui restent en place, de reprendre le dessus, [...] parce que sinon, on va directement dans un mur , lance-t-elle.

Cindie Soucy mentionne qu'il n’est pas rare de voir plusieurs professionnels de la santé éclater en sanglots au cours de leur prestation de travail (archives). Photo : getty images/istockphoto / OZANKUTSAL

La présidente du Syndicat précise que le TSOTemps supplémentaire obligatoire correspond, généralement, à une période allant de 12 à 16 heures de temps supplémentaire.

C’est déjà beaucoup trop pour un professionnel en soin qui doit garder sa concentration durant tout son quart de travail pour être 100 % présent pour ses patients , affirme Mme Soucy.

C’est maintenant qu’on doit agir et c'est maintenant qu’on doit cesser cette pratique. Une citation de :Cindie Soucy, présidente du Syndicat des professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires

Le syndicat a également interpellé la ministre responsable de la région, Caroline Proulx, afin qu'elle agisse en ce sens.