Clubhouse offre aux artistes un nouveau mode audio de haute qualité

Le mode musique fait son entrée cette semaine sur le réseau social audio Clubhouse. Cette mise à jour donne aux musiciens et musiciennes un ensemble d'outils pour optimiser la qualité du son lors de diffusions en direct.

Parmi les nouvelles fonctionnalités, on compte un son de haute qualité en stéréo et la possibilité de connecter l’application à des équipements audio de niveau professionnel, comme des micros et des tables de mixage.

Ces options se trouvent dans le menu (trois points) situé dans le coin supérieur droit de l’application, en mode hôte. Après avoir choisi le bouton qualité audio , puis sélectionné musique , les internautes pourront bénéficier de cette qualité sonore en se connectant au salon.

Le mode musique, déjà offert sur iOS, sera déployé bientôt sur Android. Photo : Clubhouse

Clubhouse, dont l’attrait repose d’abord sur l’audio avec ses salons de discussions, souhaite encourager la présence de musiciens et musiciennes sur sa plateforme. Avec la nouvelle fonction de spatialisation sonore, ajoutée à la fin août sur l’application, l’expérience pourrait se rapprocher davantage d’un concert en salle.

Le réseau social a précisé que l’enregistrement de segments ne compromet pas la qualité du son. Les internautes pourront donc rejouer ces extraits tels qu’ils ont été entendus en direct.

Le mode musique est déjà offert depuis jeudi sur iOS, et sera déployé prochainement sur Android.