Pas de traversées à Tadoussac la nuit du 21 au 24 octobre

La Société des traversiers du Québec (STQ) annonce une interruption complète du service à la traverse de Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine entre 20 h et 5 h du 21 au 24 octobre en raison de travaux majeurs planifiés.

Dans un communiqué la STQ indique qu’elle doit effectuer le remplacement des défenses du quai de Baie-Saint-Catherine et qu'une interruption complète du service est requise afin de procéder sécuritairement aux travaux .

De plus, l'horaire sera modifié le reste de la journée. En matinée, entre 5 h et 10 h, un seul navire sera en fonction tout comme en début de soirée, entre 18 h et 20 h.

Deux bateaux seront en service de 10 h à 18 h avec des départs aux 20 minutes de chaque rive. L'horaire modifié devrait reprendre le 25 octobre à partir de 5 h.