COVID-19 : une victime de plus en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

La COVID-19 court toujours dans la MRC Avignon. Ce vendredi, la santé publique de la Gaspésie enregistre un décès supplémentaire et trois nouvelles infections au coronavirus.

Parmi les nouveaux cas confirmés, 2 proviennent de la communauté autochtone de Listuguj, qui comptabilise désormais 12 cas actifs.

Le dernier décès relié à la COVID-19 déploré en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine a été déclaré le 14 août dernier. Il s'agissait d'ailleurs de l'un des membres de la communauté mi'gmaw.

Dans la région, le nombre total d'infections comptabilisé depuis le début de la pandémie, en mars 2020, grimpe désormais à 2195. De plus, le nombre de cas actifs s'élève à 15 sur le territoire.

À l'heure actuelle, quatre personnes supplémentaires sont considérées comme rétablies et aucune hospitalisation n'est en cours.

Nombre de cas de COVID-19 dans la région Nombre de cas de COVID-19 dans la région MRC Nombre de cas Avignon 586 (+3) Bonaventure 425 Rocher-Percé 491 Côte-de-Gaspé 506 Haute-Gaspésie 146 Îles-de-la-Madeleine 41

Jeudi, quatre membres de la communauté de Listuguj ont reçu un diagnostic positif à la COVID-19 à la suite d'un dépistage. Depuis le début du mois d'octobre, la santé publique régionale a recensé un total de 38 cas.

Ailleurs dans l'Est-du-Québec

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent fait état de neuf nouveaux cas de COVID-19 ce vendredi. Cinq d'entre eux se trouvent dans la MRCMunicipalité régionale de comté de La Mitis.

Sur la Côte-Nord, six nouvelles infections au coronavirus ont aussi été enregistrées par les autorités sanitaires vendredi.

La santé publique provinciale rapporte quant à elle 676 nouveaux cas de COVID-19, 6 décès supplémentaires et 3 hospitalisations de plus dans son plus récent bilan.