Décès du PDG d’Olymel, Réjean Nadeau

M. Nadeau a eu une longue carrière dans le secteur de la transformation alimentaire. Il a rejoint les rangs de La Coop fédérée (aujourd'hui Sollio Groupe coopératif) en 1976. Il a dirigé Olymel de 1996 à 2021. Il a été responsable d'une expansion qui a permis à Olymel d'être active au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Saskatchewan et en Alberta.

En 2016, il a également reçu le Prix Hommage Grand Bâtisseur Desjardins pour ses qualités d'entrepreneur et de leader du secteur de la transformation agroalimentaire.

Paul Beauchamp, premier vice-président d'Olymel, souligne la grande fierté que ressentait M. Nadeau envers le rayonnement des produits québécois.

Son esprit entrepreneurial, sa résilience devant les défis de l'industrie agroalimentaire, sa confiance inébranlable dans les qualités des femmes et des hommes œuvrant à ses côtés, son humanisme ont été des sources d'inspiration pour nous tous et le demeureront bien après sa disparition. Nous perdons un ami, mais nous gardons le modèle d'un homme dont il faut emprunter les valeurs et suivre les traces.

Ghislain Gervais, président des conseils d'administration d'Olymel et de Sollio Groupe coopératif, décrit M. Nadeau comme un dirigeant inspirant, visionnaire et dévoué .

M. Nadeau a été un pilier d'un apport incalculable. Ce fut un immense privilège de collaborer avec lui au cours des dernières années. Une citation de :Ghislain Gervais, président du conseil d'administration d'Olymel

M. Nadeau est décédé d'un cancer soudain et virulent. Il laisse dans le deuil sa conjointe, ses deux enfants et ses petits-enfants.

Il a informé l'équipe d'Olymel de son incapacité à poursuivre ses fonctions en raison de la maladie le 7 octobre dernier. Yanick Gervais, vice-président principal, Opérations chez Olymel, est responsable de l'intérim.

Avant son décès, M. Nadeau a écrit une note à l'intention des dirigeants et des employés d'Olymel où il les invite à se dépasser.