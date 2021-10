La Ville de Regina souhaite imposer la preuve vaccinale aux jeunes de 12 à 17 ans

Malgré leur admissibilité au vaccin contre la COVID-19, les jeunes ne sont pas jusqu’à maintenant obligés de déclarer leur statut vaccinal pour accéder aux édifices municipaux, notamment les centres de loisirs.

Dans un courriel, la Ville a fait savoir son intention de réduire les conséquences de la pandémie de COVID-19 sur les jeunes tout en maintenant les activités sportives autant que possible . Ce faisant, elle entend appuyer les directives de la province en matière de vaccination.

De pareilles mesures à Prince Albert et Saskatoon

En examinant la possibilité que les jeunes montrent la preuve de vaccination, Regina a voulu emboiter le pas à d'autres villes saskatchewnaises.

La Ville de Prince Albert a annoncé plus tôt cette semaine qu’elle allait réclamer la preuve vaccinale ou un test de dépistage négatif à la COVID-19 aux personnes de 12 ans et plus dans presque tous ses édifices municipaux.

Au moment où la localité fait face à un des taux d’infection les plus élevés, le maire Greg Dionne a laissé entendre que les vaccins sont un moyen sûr d'enrayer la propagation du virus et d'assurer la sécurité de tous, dans un communiqué de presse.

Par ailleurs, à compter de vendredi les personnes de 12 ans et plus à Saskatoon doivent elles aussi présenter une preuve de vaccination pour fréquenter les centres de loisirs à l'exception des bibliothèques municipales.

Il s'agit d’une mesure de sécurité additionnelle pour compléter les ordonnances de la santé publique, réduire la confusion du public et enrayer la propagation du virus , précise un communiqué de la Ville de Saskatoon, la semaine dernière.

Depuis le 1er octobre, la preuve de vaccination ou un test de dépistage négatif est exigé dans plusieurs établissements de la province. La mesure s’applique à tout le monde sauf aux enfants de 12 ans et moins non encore admissibles au vaccin.

En outre, la Saskatchewan n’impose pas le port du masque aux personnes de moins de 18 ans lors d'activités physiques ou d'activités sportives à l'intérieur .

