Passeport vaccinal obligatoire pour visiter un patient à l’hôpital

Dès aujourd’hui, le passeport vaccinal est obligatoire pour les visiteurs et proches aidants qui souhaitent se rendre dans un établissement de santé ou un milieu de vie.

Les visiteurs, les proches aidants, les stagiaires, les étudiants, les contractants, toute personne qui ne vient pas recevoir directement des soins et des services au sein de nos établissements vont devoir présenter le passeport vaccinal pour avoir accès à nos installations. , a précisé la présidente-directrice générale du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, Caroline Roy, en conférence de presse jeudi.

La mesure est en vigueur dans les centres hospitaliers, les CLSC, les centres d’hébergement et de soins de longue durée, dans les ressources intermédiaires et de type familial et les résidences privées pour aînés.

Les accompagnateurs d’un enfant de moins de 14 ans, d’une personne qui accouche ou d’une personne inapte à consentir à des soins sont notamment exemptés.

4 nouveaux cas de COVID-19

Une personne est actuellement hospitalisée à Rouyn-Noranda en raison de la COVID-19.

La santé publique recense deux nouveaux cas de COVID-19 dans la MRC d’Abitibi et deux autres à Rouyn-Noranda.

Selon le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, un résident d’une résidence pour personnes âgées a été contaminé. Une enquête est en cours pour trouver la source de contamination.

Au total, 27 cas confirmés de COVID-19 sont actifs dans la région.