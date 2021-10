Une première tempête automnale tout le week-end au Québec

Il ne vous reste plus que quelques heures pour profiter de la température exceptionnellement clémente installée sur le Québec depuis le début du mois d'octobre. Une première dépression automnale d'importance apportera beaucoup de pluie et de vent sur l'ensemble de la province à compter de vendredi soir.

Environnement et Changement climatique Canada a lancé tôt ce matin un avertissement de pluie forte dans plusieurs régions du Québec. Une alerte est même en vigueur sur une partie de la Gaspésie et de la Côte-Nord, où les précipitations pourraient atteindre 100 millimètres par endroits.

Entre 40 et 60 millimètres de pluie sont toutefois attendus dans la plupart des secteurs du Québec, notamment de la rive nord de Montréal jusqu'à Québec, en passant par les Laurentides et la Mauricie. Les régions montagneuses en recevront sans doute davantage.

Pannes de courant?

Mieux vaut se trouver des activités intérieures à faire ce week-end, car la pluie perdurera jusqu'à dimanche en raison d'un système qui va faire du sur place . Et tenez vos bougies pas trop loin, car les vents importants pourraient causer des pannes de courant.

À l'automne, les branches cassées peuvent causer des pannes de courant. (archives) Photo : Radio-Canada / Audrey Paris

C'est la première tempête automnale cette année , commente Alexandre Parent, météorologue chez Environnement et Changement climatique Canada. On va avoir de bons vents, autant la pointe de la Gaspésie, que sur le littoral de la Côte-Nord, on peut avoir des vents jusqu'à 80 km/h.

Dans la vallée du Richelieu, les vents du sud de 70 km/h pourraient casser des branches d'arbres et causer des pannes de courant locales. Des pannes pourraient survenir ailleurs [dans la vallée du Saint-Laurent] aussi, où les vents devraient attendre 50 km/h. Une citation de :Alexandre Parent, météorologue chez Environnement et Changement climatique Canada

Inondations sur les routes?

Autre conséquence possible des forts vents : les feuilles encore nombreuses dans les arbres au sud du Québec vont tomber par milliers, ce qui pourrait inonder les routes.

Avec les feuilles mortes, ça pourrait boucher les bouches d'égout et pourrait causer des accumulations d'eau sur les routes. Donc, à faire attention pour ceux qui veulent se déplacer ce week-end , soutient Alexandre Parent.

Les feuilles mortes qui obstruent les bouches d'égouts pourraient causer des débordements et inondations Photo : iStock / slobo

Fini les bermudas et les sandales

Les Québécois devront faire leur deuil des journées d'octobre à 20° CCelsius en bermudas et sandales une fois cette dépression derrière nous.