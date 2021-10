Débordements après le match Panda : des accusations portées contre 5 autres personnes

Les cinq nouvelles personnes accusées sont trois hommes et une femme, tous d’Ottawa, ainsi qu’une personne mineure. Leur âge varie entre 17 de 21 ans.

Des accusations de méfait de plus de 5000 dollars et de participation à un attroupement illégal ont été déposées contre la personne mineure, âgée de 17 ans, l’un des trois hommes et la femme qui sont tous deux âgés de 18 ans.

Les deux autres hommes, âgés de 18 et 21 ans, font face à des accusations de méfait de plus de 5000 dollars et de prendre part à une émeute.

Sous le Code criminel  (Nouvelle fenêtre) , un attroupement illégal est un rassemblement de trois personnes ou plus qui agissent de manière à faire craindre raisonnablement les personnes autour qu’ils ne troublent la paix tumultueusement . Une émeute est un attroupement illégal qui a commencé à troubler la paix tumultueusement .

Un autre jeune homme de 19 ans a également fait l’objet d’une déjudiciarisation avant la mise en accusation.

Dans son communiqué de presse, le SPOService de police d'Ottawa indique toujours être à la recherche d’informations supplémentaires sur les événements qui ont suivi le match Panda, y compris des images additionnelles.

Avec les informations de CBC