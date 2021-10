Fermeture tout le week-end du tunnel Louis-Hippolyte La Fontaine en direction sud

Le week-end s’annonce difficile, côté circulation, dans la grande région métropolitaine, en raison de travaux qui provoquent fermetures et entraves tant dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine que dans le secteur de l'autoroute Bonaventure.

Il sera impossible d'emprunter le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine en direction sud ce week-end, en raison de la fermeture de l'autoroute 25.

Plus précisément, la voie sera fermée à partir de la sortie 4 (Montréal, centre‑ville) jusqu'à l’île Charron, y compris le tunnel Louis‑Hippolyte‑La Fontaine, et ce, à compter de samedi minuit jusqu'à lundi, 5 h .

En direction sud, les entrées de la rue Sherbrooke, de l'avenue Souligny et des rues Tellier et des Futailles seront également fermées à compter de vendredi 23 h 30. Des détours sont donc à prévoir.

Le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sera inaccessible en direction sud tout le week-end en raison de travaux effectués sur l'autoroute 25.

Sur l’autoroute 25 nord, deux voies sur trois seront ouvertes à partir de la route 132 jusqu'à la fin du tunnel du côté de Montréal, et ce, à compter de vendredi 22 h 30 jusqu'à lundi 5 h.

Ces entraves risquent fort de perturber la circulation. Les automobilistes sont donc invités à emprunter d'autres traversées telles que le pont Jacques-Cartier.

À noter que l'accès à l'île Charron est maintenu en tout temps.

Autoroute 13 et pont Louis-Bisson

La fermeture partielle de voies est prévue sur le pont Louis-Bisson dans les deux directions ce week-end.

Sur le pont Louis-Bisson, dans les deux directions, il y aura fermetures partielles de 1 voie sur 3 – de jour – et de 2 voies sur 3 – de soir et de nuit – entre Montréal (arrondissement Pierrefonds-Roxboro) et Laval. Ces entraves seront en place de vendredi 19 h à lundi 4 h.

En direction nord, les entrées des boulevards Henri-Bourassa, Pitfield et Gouin seront fermées jusqu’à lundi 5 h 30.

En direction sud, la sortie 8 (boulevards Gouin, Henri-Bourassa, Hymus) sera fermée à compter de samedi 17 h 30 jusqu'à dimanche 17 h 30.

Échangeur Saint-Pierre

La bretelle menant de l'autoroute 20 est (sortie 63) à la route 138 ouest qui conduit au pont Honoré-Mercier sera complètement fermée ce week-end.

Il y aura fermeture complète de la bretelle menant de l’autoroute 20 est (sortie 63) à la route 138 ouest qui conduit au pont Honoré-Mercier.

L’entrée de la 1re Avenue / boulevard Montréal-Toronto pour la route 138 ouest sera complètement fermée.

Il y aura fermetures partielles :

de 1 voie sur 3 sur l’A-20 est entre la sortie 62 (1 re Avenue) et l’échangeur – à compter de 23 h 30;

Avenue) et l’échangeur – à compter de 23 h 30; de 1 voie sur 2 dans la bretelle menant de l’autoroute 20 ouest (sortie 63) à la route 138 ouest / pont Honoré‑Mercier.

Autoroute 10 - Bonaventure

Il y aura fermeture complète de l'autoroute 10, dans les deux directions, entre la rue Wellington et le pont Victoria (route 112), de vendredi 23 h à samedi 8 h.

Deux voies sur trois seront aussi retranchées dans les deux directions de samedi 8 h à lundi 5 h entre la rue Wellington et le pont Victoria.

Échangeur des autoroutes 20 et 30

Il y a fermeture de la bretelle menant de l'A-30 ouest à l'A-20 ouest ce week-end. D'autres entraves sont planifiées dans ce secteur de la Rive-Sud de Montréal.

À Boucherville, il y aura fermeture de la bretelle menant de l’autoroute 30 ouest (sortie 83) à l’autoroute 20 ouest / Montréal, et ce, de vendredi 23 h 30 à lundi 5 h.

De plus, dans l'échangeur, il y aura fermeture de la voie de desserte de l’autoroute 20 ouest – qui permet l’accès aux bretelles menant à l'autoroute -30 est et ouest (sortie 98).

Sur la bretelle de l'autoroute 30 est vers l'autoroute 20 ouest / Montréal : une voie sera canalisée sur la voie de desserte A-20 ouest pour permettre aux usagers d’emprunter le détour en empruntant les bretelles pour A‑30 ouest et pour A-20 est, et faire demi-tour à la sortie 102.

Autoroute 30

À Longueuil, dans l'arrondissement Saint-Hubert, il y aura fermeture complète de l’autoroute 30 est et la circulation se fera à contresens sur la chaussée ouest (1 voie par direction) entre les boulevards Kimber / Maricourt et la route 112 (boulevard Cousineau).

En direction est, il y aura fermeture de la sortie 73 (route 112, chemin de Chambly) de vendredi 21 h à lundi 5 h.

Détour par la sortie 76 (R-116, Beloeil, boulevard des Promenades, pont Jacques-Cartier), bretelle pour R-116 ouest, bretelle pour voie de desserte A-30 ouest, sortie pour boulevard des Promenades, chemin de Chambly et les boulevards Moïse-Vincent et Cousineau.

À noter que l’entrée du boulevard Cousineau (route 112) pour l'autoroute 30 demeure ouverte.

Enfin, à Sainte-Julie, la fermeture de la rue Nobel dans les deux directions est à prévoir entre la rue Principale et le rang de l’Église, de dimanche 22 h jusqu’au dimanche suivant (24 octobre).