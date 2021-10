COVID-19 : 496 nouveaux cas et 2 morts supplémentaires en Ontario

Un peu plus des deux tiers de ces nouveaux cas touchent des individus qui ne sont pas pleinement vaccinés ou dont le statut de vaccination n'est pas connu.

Il y a 74 nouveaux cas à Toronto, 60 dans la région de Peel, 40 à Ottawa et 40 dans la région de Windsor-Essex, 28 à York, 26 au bureau de santé du Sud-Ouest, 26 à Lambton et 24 à Hamilton.

Le nombre moyen de nouveaux cas quotidiens de COVID-19 est à la baisse depuis le début de septembre en Ontario, se chiffrant maintenant à 465, comparativement à 551 il y a une semaine.

Cas dans les écoles

Il y a 80 cas de plus en milieu scolaire.

Nombre de cas chez des élèves : 69

Nombre de cas touchant des employés : 8

À l'heure actuelle, 677 écoles ont un cas déclaré de COVID-19, soit un peu moins de 14 % des établissements élémentaires et secondaires de la province.

Trois écoles sont présentement fermées à cause d'éclosions.

Le premier ministre Doug Ford annonce vendredi matin les modalités d'accès au code QR qui permettra aux personnes vaccinées d'accéder aux lieux désignés à partir du 22 octobre. Le passeport sanitaire sera toujours présentable sous forme papier ou PDF après cette date.

Hospitalisations

Il y a 265 hospitalisations, soit 11 de plus que la veille.

Nombre de patients aux soins intensifs : 163 (+5)

Nombre de patients sous respirateur : 102 (+1)

Il y a 542 nouvelles guérisons.

Le nombre de cas actifs est de 3974 (-48) et passe sous la barre des 4000 pour la première fois depuis la mi-août.

Environ le tiers des cas actifs touche des élèves ou du personnel scolaire.

Vaccination

Près de 29 800 doses des vaccins contre la COVID-19 ont été administrées jeudi.

À l'heure actuelle, 87,3 % des Ontariens de 12 ans et plus ont eu au moins une dose et 82,8 % les deux doses nécessaires pour une pleine vaccination.

Dépistage

Un peu plus de 35 900 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures.

Le taux de positivité des tests est de 1,4 %.

Depuis le début de la pandémie, l'Ontario a recensé 593 933 cas de COVID-19 et 9809 décès.