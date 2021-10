COVID-19 : une entreprise de L’Islet fait don de 600 lits d’hôpitaux en Afrique

Les lits Rescue bed ont été conçu au début de la crise sanitaire pour aider le réseau de la santé à faire face à une forte hausse des hospitalisations.

C'est un produit développé pour aider principalement le Québec. Le lit a été pensé pour répondre à des besoins d'urgence. Un des avantages, c'est que les lits, quand on n'a plus besoin, peuvent s'empiler facilement pour prendre moins de place , explique le coprésident de Umano médical Ghislain Demers.

La fondation ontarienne Hope and Healing a relevé des besoins urgents en Afrique. Photo : crédits: Umano médical

Les lits ont d’abord été vendus au Canada et aux États-Unis. La fondation ontarienne Hope and Healing a cependant relevé des besoins urgents en Afrique, soit en Malawi, en Zambie et en Eswatini.

Les patients couchaient à terre. Il n'y avait rien. Nous il nous restait certains Rescue Bed. On voulait en faire profiter des gens de la planète , précise M. Demers.

Umano médical souligne que le produit a été imaginé au moment où l’économie du Québec a été mise sur pause par le gouvernement Legault.

Ça a été conçu virtuellement en mars et avril 2020. Les gens ont fait plus de 18 heures par jour pour le concevoir le plus vite possible. De voir aujourd'hui que ce produit fait une différence pour des gens à travers le monde, ça nous rend vraiment fiers , affirme Ghislain Demers.

Les lits ont été conçus pour répondre à un besoin d'urgence. Photo : crédits: Umano médical

Croissance

L’entreprise compte plus de 370 employés dans son usine de L’Islet et ses bureaux de Lévis. Des investissements majeurs sont en cours pour augmenter la capacité de production.

On a investi 13 M$ dans les nouveaux équipements. On prévoit doubler notre volume d’affaires d’ici 3 ans, principalement pour les produits construits à L'Islet , mentionne M. Demers.

Umano médical prévoit doubler son chiffre d'affaires d'ici trois ans. Photo : crédits: Umano médical

Comme plusieurs entreprises manufacturières, la main-d’œuvre est un enjeu majeur. L’entreprise cherche à pourvoir une soixantaine de postes.