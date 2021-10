Les éclosions en hausse dans les écoles de Windsor-Essex

Des éclosions ont été déclarées dans les écoles publiques anglaises Colchester North et West Gate et à l'école secondaire publique anglaise de Leamington.

Des éclosions dans les écoles publiques anglaises Northwood et Marlborough et l'école d'immersion française St.Anne sont toujours en cours, tout comme à l'école élémentaire catholique française George P. Vanier et à l'école publique française Louise-Charron. Cette dernière est fermée depuis la semaine dernière sur avis du bureau de santé.

Il s'agit du plus grand nombre de foyers scolaires que Windsor-Essex ait connu en même temps au cours de la quatrième vague de la pandémie.

Le médecin hygiéniste par intérim, le Dr Shankar Nethusarai a précisé jeudi qu'environ 250 cohortes d'élèves ont dû être renvoyées depuis le début de l'année scolaire en raison de possibles expositions à la COVID-19.

De son côté, le responsable de l'épidémiologie de l'agence sanitaire, Ramsey D'Souza, le nombre de nouvelles contaminations restent stables chez les enfants d'âge scolaire alors que la tendance est à la baisse chez les adultes.

Au cours des deux dernières semaines, 35 % des personnes déclarées positives à la COVID-19 dans la région avaient moins de 19 ans, a-t-il précisé.

Chiffres du jour : 43 nouveaux cas

261 cas actifs, dont 161 liés à des variants

Un décès, un septuagénaire de la communauté

9 hospitalisations

25 éclosions, dont 15 sur des lieux de travail

79,6 % des résidents admissibles sont complètement vaccinés

Ailleurs dans le Sud-Ouest

La santé publique de Chatham a signalé 10 nouveaux cas de COVID-19 vendredi. 68 cas sont actifs dans la région.

Dans Sarnia-Lambton, 27 nouveaux cas ont été détectés, le nombre de cas actifs y est actuellement de 80.