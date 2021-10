Le député britannique David Amess assassiné lors d’un rassemblement citoyen

La police britannique qualifie désormais de terroriste ce meurtre.

Selon les forces de police de l'Essex, l'élu de 69 ans est mort sur les lieux en dépit des efforts soutenus des services d'urgence pour le réanimer.

Un appel a d'abord été reçu par la police pour une agression au couteau dans l'église méthodiste de Belfairs, à Leigh-on-Sea, une ville balnéaire à l'est de Londres. Sur les lieux, les agents ont découvert la victime gravement blessée avant de procéder à l'arrestation d'un homme de 25 ans. Un couteau a aussi été retrouvé sur les lieux par les policiers.

Le suspect est détenu et passible d'une accusation de meurtre.

Nous ne recherchons personne d'autre en rapport avec l'incident et nous ne pensons pas qu'il y ait une menace permanente pour le grand public , a assuré la police.

Le député David Amess a été attaqué alors qu'il rencontrait ses concitoyens dans une église de sa circonscription. Photo : Reuters / ANDREW COULDRIDGE

Le bureau du député Amess, à Londres, a confirmé l'incident sans donner plus de détails.

Selon des témoignages recueillis par les médias britanniques, David Amess aurait été poignardé à plusieurs reprises alors qu'il participait à un « bureau mobile [surgery] », soit une rencontre avec les citoyens de sa circonscription où ces derniers viennent lui faire part de leurs demandes ou signaler des problèmes à régler.

David Amess, membre du Parti conservateur, siège au Parlement britannique depuis 1983. Il y représente la circonscription de Southend West depuis 1997. Eurosceptique, il a été une voix très active en faveur du Brexit.

Des citoyens bouleversés sont venus déposer des gerbes de fleurs sur les lieux du drame. Photo : afp via getty images / TOLGA AKMEN

Cette attaque a priori gratuite contre un député a soulevé l'indignation de nombreux citoyens et parlementaires, dont le leader du Parti travailliste, Keir Starmer, qui a déclaré sur Twitter qu'il s'agissait d'une nouvelle horrible et profondément choquante .

Je pense à David, à sa famille et à son équipe , a-t-il ajouté.

L'ancien premier ministre conservateur David Cameron a pour sa part écrit sur Twitter : Des nouvelles très alarmantes et inquiétantes en provenance de Leigh-on-Sea. Mes pensées et mes prières vont à Sir David Amess et à sa famille.

Ottawa aux côtés du Royaume-Uni Dans une série de messages publiés sur Twitter, des membres influents du gouvernement Trudeau ont exprimé leur soutien au peuple britannique à la suite du drame. Je suis choqué et attristé par le meurtre odieux de Sir David Amess alors qu'il rencontrait des commettants. Mes pensées vont à sa famille, ses amis, ses collègues et son personnel , a ainsi écrit le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, sur le réseau social. Au nom des Canadiens et des parlementaires, j’offre mes sincères condoléances à ses collègues et à tous ceux qui le pleurent , a pour sa part indiqué le premier ministre, Justin Trudeau.

Plusieurs précédents

Ce triste événement n'est pas sans rappeler l'assassinat en pleine rue de la députée europhile Jo Cox, en 2016, une semaine avant le référendum sur le Brexit, par un sympathisant néonazi.

La députée britannique pro-UE, Jo Cox Photo : Reuters / Handout / Reuters

Le député travailliste Stephen Timms avait quant à lui été poignardé à l'estomac en mai 2010 par une étudiante radicalisée par les sermons en ligne d'un prédicateur lié au groupe terroriste Al-Qaïda.

En 2000, le député libéral démocrate Nigel Jones et son assistant Andrew Pennington avaient pour leur part été attaqués par un homme armé d’une épée lors d'une rencontre avec des citoyens. Andrew Pennington avait été tué, tandis que Nigel Jones avait été blessé.